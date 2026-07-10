世界杯2026│英格兰丹般恩自荐守夏兰特 搬出数据6次交手只让他入1球

英格兰于世界杯8强将会面对挪威，外界焦点落在前者如何限制挪威神锋艾宁夏兰特。三狮有曼城中坚组合马斯古希和史东斯，由两人看守球会队友夏兰特是最正路的选择，但长人守将丹般恩就自荐想担当此任务，并搬出数据指自己于英超赛场6次与夏兰特交手，后者仅入1球，有信心可以令他哑火。

丹般恩上圈尝世杯初体验

34岁的丹般恩在今届世杯3场分组赛和32强，都坐足90分钟板凳没有出场，直至16强对墨西哥时后备上阵15分钟，助英格兰守住胜局。他指去到34岁、踢了500场比赛首登世杯舞台，感觉真的梦想成真，但由于比赛经验丰富，所以没有太紧张，甫出场就知道自己的任务。

搬出数据6次交手只让夏兰特入1球

而此子当然想继续出场继续为三狮出力，今场对挪威前就自荐守夏兰特：「我与他交手，他只入了一球。从身体对抗的角度来说，我很享受与夏兰特对位交手，我挺喜欢那种身体对抗，我非常乐该和准备好上阵与他抗争。当然我们有4位顶级中坚，他们也踢了整届赛事，能否出场到时拭目以待。」

另一方案曼城3子围堵夏兰特

自夏兰特于2022年登陆英超加盟曼城后，丹般恩曾6次于场上与他交手，除了在首仗被他攻入一球外，之后5场都令到夏兰特无法士哥，然而其效力的纽卡素在这6场中只有2和4负的劣绩，守到夏兰特但自己未试过赢波的滋味。当然英军主教练杜曹可考虑用知己知彼的策略，围堵夏兰特，皆因球队有一对曼城中坚马斯古希和史东斯，左闸尼高奥莱利亦同样来自蓝月，3位曼城队友熟悉其踢法可望取得甜头。

丹般恩上仗首次于世界杯出场。法新社

丹般恩正积极备战对挪威。法新社

丹般恩正积极备战对挪威。法新社