世界杯2026｜摩洛哥门将保奴承认技不如人 守将艾奥瓦迪向国民致歉

摩洛哥于世界杯8强遭法国淘汰出局，未能复制上届跻身4强的神奇话！虽然抱憾出局，但摩洛哥众将赛后展现出极佳风度。从门将耶辛尼保奴（Yassine Bounou）到多名年轻新星，均在赛后大方承认「技不如人」，同时向球迷致歉，并誓言要以今届累积的宝贵财富为基础，在四年后由摩洛哥、西班牙、萄牙牙联合主办的世界杯中，于家门口卷土重来再创辉煌 ！

门将保奴大方认输 盛赞新星拼尽所有

摩洛哥今仗在场上面对法国的强大攻势，虽然奋力死守，但最终仍未能重温上届杀入四强的美梦 。完场后，扑出麦巴比12码的门将保奴大方地向胜方致敬 ：「球员们在今届已经踢出了极高水平，这绝对不容易。我们有一些新加入的球员，他们为球队付出了全部，我想祝贺他们。今天的比赛并不轻松，我们必须承认，法国实力确实比我们更强，这是事实。我们必须向前看，纠正错误，延续国家队近年来的上升势头。」

向国民致歉 誓言四年后主场「接过荣耀」

与此同时，后卫艾奥瓦迪（Zakaria El Ouahdi）向全国人民致歉：「我想向所有摩洛哥人民致歉。不论结果如何，都感恩。下届世界杯即将来到摩洛哥，我们会接过这份荣耀。」前锋基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi）亦附和表示，球队必须延续今届展现的拼搏态度，力求在下届取得更大突破 。