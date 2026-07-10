世界杯2026│哥伦比亚翼锋因错失机会遭死亡威胁 唔敢搭飞机回国 网民担心艾斯高巴事件再现

哥伦比亚早前于世界杯16强出局，大部份球员于当地时间周四凌晨回国，唯独翼锋查明顿甘柏斯(Jaminton Campaz)没有随队。消息指这名26岁锋将因为于16强对瑞士时错失入球机会，收到大量死亡威胁危及他个人和家人的生命安全，不敢登机回国，网民亦建议他近期不要返回哥伦比亚，担心1994世杯后艾斯高巴被枪杀的事件重现。

甘柏斯因死亡威胁示敢回国

16强哥伦比亚与瑞士于法定时间和加时赛和0:0，互射12码输3:4，未能创队史佳绩首入世杯8强。在出局后，大军接近所有球员，包括队长占士洛迪古斯、后防大将达云臣山齐士等搭乘航班由温哥华返回哥伦比亚波哥大，在当地时间周四凌晨抵步。然而多间哥伦比亚媒体指，翼锋查明顿甘柏斯因为自己和家人的生命受到威胁，没有登上这班航班。

16强对瑞士曾错失入球机会

这名26岁锋将在今届世杯3次出场，分组首场赢乌兹别克时后备上阵攻入一球，16强斗瑞士第3轮主射12码并顺利中鹄，但他在加时114分钟错失一次入球机会，近门补射高出。球迷就将哥伦比亚出局的责任归咎他，纷纷在其社交媒体不同的相片留言辱骂他，更有为数不少的死亡威胁，扬言对他、太太和5岁女儿不利，令他不敢回国。

希望球迷和网民不要将热爱变成仇恨的理由

甘柏斯已将社交媒体的留言功能关闭，并请求球迷尊重他们一家人：「请大家永远不要把尊重放在一边。我们可以有不同想法，可以感到沮丧或悲伤，但没有任何热爱能够成为仇恨的理由。我和大家一样承受这次出局的痛苦，我们也想梦想继续前进。」他续指自己会继续为哥伦比亚出战，肩负领军向前的责任，但同时反对任何形式的恐吓，更不应危及家人的安全。

查明顿甘柏斯分组首轮对乌兹别克取得入球。路透社

查明顿甘柏斯分组首轮对乌兹别克取得入球。路透社

查明顿甘柏斯收死亡威胁，不敢登机回国。路透社

查明顿甘柏斯收死亡威胁，不敢登机回国。路透社

网民担心艾斯高巴事件重现

有网民亦指事态严重，建议他不要回家，并重提艾斯高巴事件。后者于1994世界杯分组赛对美国时，不慎摆乌龙令哥伦比亚先失一球，最终更落败出局。当时27岁的艾斯高比在事隔10日后于国内一间酒吧门外遭枪杀，一名毒枭保镳被定罪入狱。