Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜英格兰坏消息不断 继昆沙停赛后再传赖斯因病缺席训练

足球世界
更新时间：11:55 2026-07-10 HKT
发布时间：11:55 2026-07-10 HKT

世界杯进入8强阶段，英格兰将会在周日深夜对上挪威，然而赛前「三狮军团」却坏消息不断，除了昆沙因上场领红而要停赛外，据外媒报道更指中场核心迪格兰赖斯因感染病毒，已被隔离和缺席训练，令人担心英格兰的表现会否受到影响。

英格兰再传恶耗 赖斯传患病已缺席训练数日

英格兰最近「行衰运」，先有上场领红遭逐的右闸昆沙，英足总就红牌上诉遭拒外，在周日上演的8强对挪威需要停赛外，更要追加停赛多一场，意味若英格兰成功晋身4强昆沙亦要多等一场先可以复出，在列斯占士复出不乐观下，令「三狮军团」大闹右闸荒。

然而「屋漏偏逢连夜雨」，据《每日邮报》报道指英格兰阵中中场核心赖斯亦感染病毒，球队为避免其他球员遭感染亦已将他隔离，赖斯目前已缺席2日的训练，而这位大将原本就已受腰部和腿部的伤势影响，如今再遇病情令人忧心他在对挪威一战中的表现会否受到影响。

但也不只是英格兰受球员生病影响，对手挪威亦面临同样状况，门将尼兰亦证实队内确实有人生病，并指队医「非常忙碌」，今届美加墨世界杯因横跨多地，令球队舟车劳动下令球员的健康大打折扣。
 

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
乐易玲生日失窃事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行踪曝光返乡寻根认祖 疑被邵氏与TVB官网除名
乐易玲生日失窃事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行踪曝光返乡寻根认祖 疑被邵氏与TVB官网除名
影视圈
15小时前
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
时尚购物
22小时前
居屋、绿置居、白居二2025｜ 搅珠结果出炉 即睇首10个号码
社会
3小时前
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！ 网民惊呼：我信但做不到
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到
保健养生
2026-07-09 13:00 HKT
港男首战赌场赢$1400变狂倒$38万落海 输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮
赢$1400变狂倒$38万落海 港男首战赌场输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮
时事热话
2小时前
世界杯2026｜麦巴比射失12码及后建功 法国轻取摩洛哥晋4强
世界杯2026｜麦巴比射失12码及后建功 法国轻取摩洛哥晋4强
足球世界
7小时前
国泰东京返港航班遇恶劣天气 降落复飞机尾触踫跑道 民航处促交报告
突发
6小时前
结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！
结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！
社会
2026-07-09 12:53 HKT
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
2026-07-08 16:10 HKT
苗侨伟与仔女合体于加拿大睇世界杯 苗彤骚S形曲线野性诱人 苗俊复制父神颜高大威猛
苗侨伟与仔女合体于加拿大睇世界杯 苗彤骚S形曲线野性诱人 苗俊复制父神颜高大威猛
影视圈
4小时前