世界杯2026｜英格兰坏消息不断 继昆沙停赛后再传赖斯因病缺席训练

世界杯进入8强阶段，英格兰将会在周日深夜对上挪威，然而赛前「三狮军团」却坏消息不断，除了昆沙因上场领红而要停赛外，据外媒报道更指中场核心迪格兰赖斯因感染病毒，已被隔离和缺席训练，令人担心英格兰的表现会否受到影响。

英格兰再传恶耗 赖斯传患病已缺席训练数日

英格兰最近「行衰运」，先有上场领红遭逐的右闸昆沙，英足总就红牌上诉遭拒外，在周日上演的8强对挪威需要停赛外，更要追加停赛多一场，意味若英格兰成功晋身4强昆沙亦要多等一场先可以复出，在列斯占士复出不乐观下，令「三狮军团」大闹右闸荒。

然而「屋漏偏逢连夜雨」，据《每日邮报》报道指英格兰阵中中场核心赖斯亦感染病毒，球队为避免其他球员遭感染亦已将他隔离，赖斯目前已缺席2日的训练，而这位大将原本就已受腰部和腿部的伤势影响，如今再遇病情令人忧心他在对挪威一战中的表现会否受到影响。

但也不只是英格兰受球员生病影响，对手挪威亦面临同样状况，门将尼兰亦证实队内确实有人生病，并指队医「非常忙碌」，今届美加墨世界杯因横跨多地，令球队舟车劳动下令球员的健康大打折扣。

