世界杯2026｜无惧四强硬撼西班牙或比利时 麦巴比霸气宣战：「唯有赢波，才能让我们真正放松！」

法国在世界杯八强淘汰摩洛哥，连续三届杀入四强。今仗经历了「12码宴客」再将功补过首开纪录的法国队长基利安麦巴比（Kylian Mbappe），赛后展现出极强的争冠决心与霸气。他在接受法国媒体访问时拒绝因为晋级而沾沾自喜，更霸气宣告球队目前绝对不能松懈，直言：「唯有不断赢波，才是我们唯一可以放松的方式！」

拒绝得意忘形 麦巴比：我们深知前路更加艰难

麦巴比赛后被问到法国队是否正带著「必胜的使命感」在踢球，他冷静地回应道：「我不知道能不能用『使命』来形容，这只是一个简单的说法。但我认为大家都非常清楚，我们唯一能够让自己稍微放松、松懈下来的方法，就是赢波！」

这位 27 岁的超级巨星强调，球队绝不会因为打入四强而得意忘形：「我们成功晋级准决赛，当然感到非常高兴。但我们深知未来的路还很长，接下来要面对的挑战将会比现在艰难百倍。不过，我们已经准备好了。」

麦总霸气宣战：四强无惧任何对手

法国将于下周二移师德州阿灵顿在四强战中迎战「狂牛军团」西班牙对「欧洲红魔」比利时之胜方。面对接下来的超级硬仗，麦巴比霸气十足地向对手宣战：「我们已经准备好迎接任何挑战，面对任何对手我们都无所畏惧！现在我们会好好休养生息，明天静静地坐下来看比赛，看看我们四强的对手到底是谁。」

报平安称脚踝撞伤无大碍

此外，麦巴比在比赛末段因脚踝受到撞击，被主帅换下，改由马迪达（Jean-Philippe Mateta）入替，一度引起球迷担忧。麦巴比赛后亲自大派定心丸：「我很好。我的脚踝确实挨了一下撞击，但完全没有大碍。当时我认为马迪达比我准备得更充分去应付最后 15 分钟的高强度比赛，所以我选择了退下火线。」