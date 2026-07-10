世界杯2026｜追平宾施马尴尬纪录！ 麦巴比成法国史上世杯射失极刑第2人

法国当家球星基利安麦巴比（Kylian Mbappe）在世界杯8强 2:0击败摩洛哥之战，上半场主射12码被摩洛哥门将耶辛尼保奴（Yassine Bounou）扑出，成为法国男足世界杯历史上，仅仅第二位在常规时间内射失 12码的球员，追平了前辈宾施马（Karim Benzema）在12年前的尴尬纪录！

世界杯淘汰赛晋级图

麦巴比射失12码与宾施马睇齐

翻查法国队光辉的世界杯历史，今届世界杯之前他们累计共获得过16次12码，并成功射入了其中的15球，唯一在常规时间射失12码的是宾施马。他于2014年巴西世界杯，分组赛对阵瑞士34分钟主射极刑被扑出，但之后他在67分钟取得士哥，协助法国最终大胜 5:2。

今届赛事，法国先于16强对巴拉圭获得12码并由麦巴比射入奠定1:0胜局。到今场8强对摩洛哥，麦巴比在上半场主射12码宴客，成为第2位在世界杯法定时间射失12码球员；但他与前辈宾施马一样，以入球将功补过，领军净胜2:0。目前为止，法国于世界杯史上合共获得18记12码射入16球，极刑命中率高达 88%。

这次射失也是麦巴比个人世界杯生涯 4 次主射 12 码中的首次失手。在此之前，他在 2022 年卡塔尔世界杯决赛上面对阿根廷神勇门将达米安马天尼斯（Damian Martinez），曾两度冷静罚入12码。

生涯 66 射15次「宴客」

麦巴比在球会及国家队是首席刽子手，但数据显示他职业生涯的12码效率其实麻麻，其生涯累计66次主射12码，今次已经是第 15 次射失。而他职业生涯中最痛彻心扉的一次失手，莫过于 2020 年欧洲国家杯16强对瑞士的12码大战，当时瑞士头5轮均射入，而法国头4轮亦全中，麦巴比主射关键最后一球 12 码被瑞士门将苏马（Yann Sommer）神勇扑出，法国12码输4:5，直接导致夺标热门的高卢雄鸡出局，成为他生涯至今难以磨灭的阴影。