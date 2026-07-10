世界杯2026｜迪甘斯狂轰 VAR 磨烂席 连累麦巴比射失12码

法国在世界杯8强以 2:0 击败摩洛哥，连续三届闯入4强。然而，赛后法国主帅迪甘斯（Didier Deschamps）对上半场一次离奇的VAR判决极度愤怒。他公开炮轰裁判组及VAR效率低下，在判罚 12 码后拖延足足 3 分钟才准许基利安麦巴比（Kylian Mbappe）射门，直接干扰了这位射手的节奏，导致极刑最终被摩洛哥门将耶辛尼保奴(Yassine Bounou)扑出。

VAR 双重审查 麦巴比干等 3 分钟

上半场，法国获得12码，麦巴比早已在12码点准备就绪。然而，阿根廷籍球证在VAR提示下，竟然进行了长达两次、耗时超过 3 分钟的「双重审查」。最终在节奏被打乱下，麦巴比射出的极刑被保奴扑出，而挪威神锋夏兰特亦在社交网声援，直指「拖延太长」。

迪甘斯赛后完全赞同夏兰特的看法：「当时 VAR 进行了两次审查，拖延了2到3分钟，我不知道发生了什么事。麦巴比早已准备就绪，在大赛的紧绷气氛下干等3分钟，这绝对不是容易应对的局面！」

麦巴比下半场轰世杯第20球救主

幸好，麦巴比并未被风波击垮。下半场他于禁区边缘劲射破网，攻入个人世界杯第20球兼今届第8球；与阿根廷前锋美斯并列神射手榜首位。随后队友奥士文尼迪比利(Ousmane Dembele)再下一城，协助法国以2:0锁定胜局。

世界杯淘汰赛晋级图