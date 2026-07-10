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体坛早报｜法国连续3届入4强 昆沙停赛两场 夏兰特吁记者向英格兰施压

足球世界
更新时间：08:03 2026-07-10 HKT
发布时间：08:03 2026-07-10 HKT

世界杯8强展开，法国凭麦巴比和奥士文尼丹比利各建一功，以2：0击败摩洛哥，连续3届晋身4强。法国的对手将是西班牙和比利时的胜方。至于英格兰将于8强面对挪威，但右闸昆沙上场领红被FIFA罚停赛两场，哈利列纳嘲讽指「应请首相打电话给FIFA」。至于挪威的夏兰特开玩笑，呼吁记者尽量向英格兰球员施压。

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