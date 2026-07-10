世界杯2026｜法国连续3届入4强 麦巴比足踝受伤被换走

法国今晨于世界杯8强击败摩洛哥，连续4届杀入4强。法国教头迪甘斯认为这一切并不是理所当然，他又透露爱将麦巴比因为足踝受伤被换走。

足踝位置需要敷冰

麦巴比虽然射失12码，但下半场为球队打开纪录，于77分钟退下火线；他被换走后，足踝位置需要敷冰。迪甘斯赛后透露麦巴比是因为受伤被换走，但没有透露伤势。他又谈及麦巴比12码宴客：「那个12码确实有点棘手，但当主射的是基利安，他从来不会失去信心。」麦巴比的12码因为等待VAR覆核，拖延了3分10秒才起脚，皮球最终被摩洛哥门将保奴接实。

麦巴比为法国打开纪录。路透社

迪甘斯认为麦巴比不会失去信心。路透社

麦巴比受伤。路透社

麦巴比足踝位置需要敷冰。路透社

但法国最终凭麦巴比和奥士文尼丹比利各建一功，以2：0击败摩洛哥。迪甘斯表示：「连续3届打入4强，当然是好事。外界可能会觉得这一切理所当然，但我们仍然要在球场上完成任务。今天我们又向前迈进一步，再次跻身4强，证明我们仍然是争冠球队之一。」

麦巴比第20场世界杯上阵

至于麦巴比再创下纪录，27岁的他今仗迎来个人第20场世界杯赛事，成为历来最年轻达成此里程碑的球员。他亦追平前队长洛里斯为法国于世界杯上阵场数。麦巴比赛后表示：「我们不能松懈，前面的路还很漫长，接下来的挑战只会更加困难。不过我们会好好恢复，准备下一场比赛。」