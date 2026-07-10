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德甲｜艾历臣将展开个人康复训练 禾夫斯堡：祝愿他早日康复

足球世界
更新时间：06:43 2026-07-10 HKT
发布时间：06:43 2026-07-10 HKT

基斯甸艾历臣于6月代表丹麦友赛乌克兰时，在比赛期间突然倒地。他效力的德甲球会禾夫斯堡表示，艾历臣将展开个人康复训练，但暂时未知复出日期。

艾历臣目前效力德甲禾夫斯堡。法新社
艾历臣目前效力德甲禾夫斯堡。法新社
艾历臣6月再于赛场上晕倒。法新社
艾历臣6月再于赛场上晕倒。法新社
艾历臣将在丹麦完成个人康复计划。法新社
艾历臣将在丹麦完成个人康复计划。法新社

艾历臣早于2021年欧国杯对芬兰时曾心脏停顿，在鬼门关前走过。他其后植入心脏起搏器，于2022年加盟宾福特，事隔8个月重返球场，其后效力曼联3年，并于2025年9月转投禾夫斯堡；目前英超及德甲均容许植入ICD的球员继续参赛。

返回丹麦完成康复计划

但艾历臣在6月友赛乌克兰时，再度于赛场上倒地，赛事最终腰斩；他其后能够自行步离球场。他目前效力德甲禾夫斯堡，球会今晨透露艾历臣最终情况：「经过商讨后，艾历臣将返回家乡丹麦完成康复计划。禾夫斯堡会继续与基斯甸以及其医疗团队保持密切联络，祝愿他康复过程一切顺利。」艾历臣与禾夫斯堡的合约期至2027年6月底。

艾历臣在6月再次倒地后，向球迷报平安时表示「今次情况与2021年不同」，并透露心脏起搏器「完全发挥了设计时的作用，在最需要时保护了我」。他又表示自己「情况良好」，并一直陪伴家人。

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