世界杯2026｜夏兰特未料到挪威晋8强 呼吁记者「尽量向英格兰施压」

挪威将于世界杯8强面对英格兰，前锋夏兰特表示压力全在对手。他更开玩笑，呼吁传媒应该尽量将压力施加在英格兰球员身上。

挪威自1998年后再次晋身世界杯决赛周，今届先以I组次名出线，再于淘汰赛先后击败科特迪瓦及巴西，首次跻身8强创下队史。英格兰则连续4届世界杯至少打入8强，但自1966年夺冠后一直未能再次晋身决赛。

「英格兰是夺冠热门」

夏兰特今届4场攻入7球，但当被问到压力是石都在英格兰身上时，他说：「当然，绝对是。有几支球队明显是夺冠热门，英格兰就是其中之一。」他又笑着向在场记者说：「我觉得你们每一个人，都应该尽量向英格兰球员施压。他们的球迷当然有理由相信球队可以晋级，毕竟那是英格兰。」

夏兰特在去年的访问中，曾经表示挪威赢得世界杯的机会只有0.5%。如今球队杀入8强，夏兰特亦感到意外：「说实话，我没有预料到。斗巴西对所有挪威人来说都很疯狂，能够击败巴西，再在美国举行的世界杯8强对英格兰，真的非常特别。要消化这一切并不容易，但你只能把比赛当作平常一样去踢。」