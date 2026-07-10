世界杯2026｜麦巴比射失12码及后建功 法国轻取摩洛哥晋4强

世界杯8强展开，法国今晨斗摩洛哥，麦巴比虽然在上半场射失12码，但他下半场为球队打破僵局，加上奥士文尼丹比利的入球，最终法国以2：0击败摩洛哥。法国的4强对手，将是西班牙和比利时的胜方。

麦巴比上半场主射12码被接实。美联社

麦巴比操刀极刑宴客。路透社

杜耶的射门被保奴救出。路透社

扰酿3分10秒后起脚 麦巴比12码被接实

法国上半场攻势占优，而摩洛哥的防守组织严密。法国首个黄金机会出现在25分钟，麦巴比在禁区内推进，被马沙拉奥铲跌获得12码。经VAR覆核后，判决维持，但麦巴比的操刀因此被延迟，由获得12码到主射一刻历时3分钟10秒，最终他的起脚最终被摩洛哥门将耶辛尼保奴接实。35分钟，法国前场逼抢得手，但杜伊的射门再次被保奴救出。47分钟，卢卡斯迪治尼的远射今次过得到保奴，但落不了门楣。两军半场互交白卷。

麦巴比的射门为法国打开纪录。路透社

麦巴比射入今届第8球。路透社

丹比利为法国拉开比数。美联社

法国6分钟内入两球

法国终于在60分钟打破僵局，他在右辅位起脚烫射，皮球直飞远柱网仔入网。摩洛哥球员向球证投诉，法国在组织攻势的过程中，有球员犯手球，但入球最终维持有效。麦巴比继续与美斯追逐金靴奖，两人同样在今届入8球，但麦巴比有多一记助攻。奥士文尼丹比利于66分钟为法国拉开比数，他在中路一路盘球并在禁区顶烫射，保奴摸到皮球照入，法国领先至2：0。

麦巴比在77分钟功成身退。摩洛哥之后的攻门未见入肉，较能考虑法国门将迈治兰的，是奥拿希的远射，但被迈治兰救出。摩洛哥之后的角球机会，接应的艾拿奥尔头槌攻门顶中网侧。最终法国以2：0击败摩洛哥，晋身4强；他们的对手将是西班牙和比利时的胜方。