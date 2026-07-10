世界杯2026｜英格兰昆沙停赛两场 列纳嘲讽「请首相打电话给FIFA」

英格兰后卫昆沙因在世界杯16强对墨西哥一战领红，被国际足协（FIFA）判罚停赛两场。在此之前，美国的巴洛根因总统特朗普介入后获缓刑，列纳就昆沙被停赛亦戏言：「或者可请我们首相打通电话，为什么特朗曾可以其他人不行？」

昆沙斗墨西哥一役被逐出场。美联社

昆沙飞铲领红。美联社

昆沙被判停赛两场。美联社

昆沙于对墨西哥一仗正选出任右闸，下半场54分钟一次飞铲侵犯对手，球证经VAR覆核后，直接出示红牌将他逐离场。FIFA裁定昆沙违反《国际足协纪律守则》第14条有关严重犯规的规定，因此须停赛两场。这意味着昆沙除了周六8强斗挪威要停赛，假如英格兰晋级，他亦无法出战下周对阿根廷或瑞士的4强。

列纳：为什么特朗普可以，我们不行？

《天空体育》找到列纳访问，他认为FIFA判停赛两场苛刻，更以早前的「巴洛根门」讽刺FIFA：「或者我们可以请首相打通电话给FIFA，为什么特朗普可以这样做，我们不可以？这对昆沙来说是一大打击，他一定很失望。」

干沙或做右闸替工

昆沙停赛后，英格兰主帅杜曹在右闸的人手更加紧绌。列斯占士自分组赛对加纳触伤腿筋后，一直未有上阵，史宾斯同样因伤患影响，16强对墨西哥时仅能先列后备。早前有消息指，杜曹或需要安排中坚干沙做替工。