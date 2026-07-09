世界杯2026｜法国阿根廷先后登场 英格兰硬撼挪威 一文睇清8强前瞻赛程及直播资讯 迎接周末足球大餐

美加墨世界杯8强战今晚正式拉开战幔！争标大热法国将会打头阵，迎战摩洛哥为1/4决赛揭开序幕；而西班牙则于周六（11日）凌晨硬撼比利时。至于周日（12日）的赛程更是「戏肉」所在，届时将上演一日双赛，先有挪威火并英格兰合演瞩目大战，随后阿根廷将会恶斗瑞士争夺四强席位。为方便球迷挨夜观战，本报特别整理了8强的全面赛程及电视直播资讯，与大家一起见证四强诞生！

法国 vs 摩洛哥

比赛地点：美国波士顿

比赛时间（香港时间）：7月10日凌晨4点

直播资讯：Viu99、Now616、618

赛事前瞻：法国、摩洛哥上演去届4强翻版

世界杯8强战赛事7月10日展开，打头阵是法国对摩洛哥，重演上届世杯4强翻版，当时高卢雄鸡赢2:0入决赛，可惜最终不敌阿根廷未能卫冕，今仗矢志再过一关，其队长兼攻击皇牌基利安麦巴比亦要为世杯金靴奖而战。而摩洛哥上届最终取得第4名，面对法国力图报复。

国际A级赛对赛成绩

两队一共交手6次，法国取得4胜，摩洛哥取得1胜，两队1次打和。

法国晋级之路

日期（香港时间） 阶段 赛果

05/07 16强 1:0 胜 巴拉圭

01/07 32强 3:0 胜 瑞典

27/06 分组赛 4:1 胜 挪威

23/06 分组赛 3:0 胜 伊拉克

17/06 分组赛 3:1 胜 塞内加尔

摩洛哥晋级之路

日期（香港时间） 阶段 赛果

05/07 16强 3:0 胜 加拿大

30/06 32强 (3)1:1(2) 胜 荷兰

25/06 分组赛 4:2 胜 海地

20/06 分组赛 1:0 胜 苏格兰

14/06 分组赛 1:1 和 巴西

法国预计出场阵容（4-2-3-1）

门将：迈治兰

后卫：祖利斯古迪、乌柏美卡奴、威廉沙利巴、卢卡斯迪治尼

中场：古亚迪奥干尼、拉比奥特

前锋：米高奥利斯、奥士文尼迪比利、巴特利巴高拿、麦巴比

法国预计出场阵容。星岛图片

摩洛哥预计出场阵容（4-2-3-1）

门将：耶辛尼保奴

后卫：夏基美、伊沙迪奥普、哈尔夏、马沙拉奥

中场：保亚迪、艾拿奥尔、奥拿希、艾简奴斯

前锋：巴谦戴亚斯、苏菲安尼拉希美

摩洛哥预计出场阵容。星岛图片

西班牙 vs 比利时

比赛地点：美国洛杉矶

比赛时间(香港时间)：7月11日凌晨3点

直播资讯：Now616、618、688

赛事前瞻：西班牙再演欧洲内讧

作为应届欧洲国家杯盟主，狂牛在今届赛事被寄予厚望，最终他们在32强和16强顺利连挫另外两支同样来自欧洲的球队，上圈1:0击败西班牙有惊无险，论实力高于比利时。后者在分组赛演出令人失望，但晋级后越踢越好，32强奇迹反胜塞内加尔，上圈则技术性击败美国，对狂牛并非没有机会。

7月11日世界杯8强会上演西班牙对比利时。法新社

国际A级赛对赛成绩

两队一共交手22次，西班牙取得其中12次胜利，比利时取得其中5次胜利，两队5次打和。

西班牙晋级之路

日期（香港时间） 阶段 赛果

07/07 16强 1:0 胜 葡萄牙

03/07 32强 3:0 胜 奥地利

27/06 分组赛 1:0 胜 乌拉圭

22/06 分组赛 4:0 胜 沙特阿拉伯

16/06 分组赛 0:0 和 佛得角

比利时晋级之路

日期（香港时间） 阶段 赛果

07/07 16强 4:1 胜 美国

02/07 32强 3:2 胜 塞内加尔

27/06 分组赛 5:1 胜 新西兰

22/06 分组赛 0:0 和 伊朗

16/06 分组赛 1:1 和 埃及

西班牙预计出场​​阵容（4-2-3-1）

门将：23 乌尼西蒙

后卫：12 柏度朴路、14 拿朴迪、22 古巴斯、24 古古列拿

中场：10 丹尼尔奥莫、15 阿历斯巴尔拿、16 洛迪卡斯简迪、19 拉明耶马、20 柏迪

前锋：21 奥耶沙巴尔

西班牙预计出场阵容。星岛图片



比利时预计出场阵容（4-3-3）

门将：高图尔斯

后卫：麦捷尼、迪古柏、卡斯泰尼、尼敦尼葛

中场：泰利文斯、云拿根、尼高拉斯拉斯坚

前锋：李安度杜沙特、谢利美杜古、基迪拿尼

比利时预计出场阵容。星岛图片

挪威 vs 英格兰

比赛地点：美国迈亚密

比赛时间(香港时间)：7月12日凌晨5点

直播资讯：Viu99、Now616、618

赛事前瞻：夏兰特单挑英格兰

7月12日就一口气上演两场8强战，首场是艾宁夏兰特带领的挪威对战港人熟悉的英格兰。挪威于16强以2：1淘汰夺标热门巴西，历史性首度晋级8强，夏兰特今届赛事累积7球无人可挡，然而今场对手英格兰的守将在英超与他对惯对熟，马克古希、史东斯和尼高奥莱利更是其曼城队友，这个对决精彩可期。而英军队长哈利卡尼目前于射手榜累积6球，与夏兰特斗射术是另一焦点。

世界杯8强夏兰特即将单挑英格兰。法新社

英格兰即将迎接夏兰特攻势。法新社

国际A级赛对赛成绩

两队一共交手12次，其中挪威取得2次胜利，英格兰取得7次胜利，出现3次平手。

挪威晋级之路

日期（香港时间） 阶段 赛果

06/07 16强 2:1 胜 巴西

01/07 32强 2:1 胜 科特迪瓦

27/06 分组赛 1:4 负 法国

23/06 分组赛 3:2 胜 塞内加尔

17/06 分组赛 4:1 胜 伊拉克

英格兰晋级之路

日期（香港时间） 阶段 赛果

06/07 16强 3:2 胜 墨西哥

02/07 32强 2:1 胜 刚果民主共和国

28/06 分组赛 2:0 胜 巴拿马

24/06 分组赛 0:0 和 加纳

18/06 分组赛 4:2 胜 克罗地亚

挪威预计出场阵容(4-3-3)

门将：尼兰特

后卫：拉亚臣、基斯杜化艾查、希格甘、大卫禾菲

中场：柏德列贝治、辛达贝治、马田奥迪加特

前锋：阿历山大索洛夫、艾宁夏兰特、安东尼奥努沙

挪威预计出场阵容。星岛图片 ​

英格兰预计出场阵容(4-2-3-1)

门将：比克福特

后卫：尼高奥莱利、马克古希、史东斯、安斯干沙

中场：艾利洛安达臣、迪格兰赖斯、安东尼哥顿、祖迪比宁咸、布卡约沙卡

前锋：哈利卡尼

英格兰预计正选阵容

阿根廷 vs 瑞士

比赛地点：美国堪萨斯城

比赛时间(香港时间)：7月12日早上9点

直播资讯：Now616、618、688

赛事前瞻：瑞士纪律佳有力威胁阿根廷

尾场是阿根廷对瑞士。力争卫冕的阿根廷过去两圈都以3:2惊险过关，包括8强落后两球下连入3球，最终逆转埃及。该队队长美斯跨届世杯连续9场有入球，暂时于射手榜以8球领放，争金靴的同时亦要为冠军而战。瑞士入8强突破历史佳绩，其中后场纪律严密，名气不够阿根廷，但有力威胁后者。

国际A级赛对赛成绩

两队一共交手7次，其中阿根廷未尝败绩，取得其中5次胜利，并出现2次和波。

阿根廷晋级之路

日期（香港时间） 阶段 赛果

08/07 16强 3:2 胜 埃及

04/07 32强 3:2 胜 佛得角

28/06 分组赛 3:1 胜 约旦

23/06 分组赛 2:0 胜 奥地利

17/06 分组赛 3:0 胜 阿尔及利亚

瑞士晋级之路

日期（香港时间） 阶段 赛果

08/07 16强 (4)0:0(3) 胜 哥伦比亚

04/07 32强 2:0 胜 阿尔及利亚

28/06 分组赛 2:1 胜 加拿大

23/06 分组赛 4:1 胜 波斯尼亚

17/06 分组赛 1:1 和 卡塔尔



阿根廷预计出场阵容（4-1-3-2）

门将：达米安马天尼斯

后卫：达利亚费高、利辛度马天尼斯、基斯甸罗美路、拿侯尔摩连拿

中场：里安度柏利迪斯、阿历斯麦亚里士打、安素费南迪斯、迪保罗

前锋：祖利安艾华利斯、美斯

阿根廷预计出场阵容。星岛图片 ​

瑞士预计出场阵容（4-3-3）

门将：高布尔

后卫：列卡度洛迪古斯、尼高艾维迪、文路尔艾简治、施云韦迪马

中场：费奥拿、格列沙加、迪积比尔苏维

前锋：鲁宾华加斯、比列安保路、丹尼杜耶

瑞士预计出场阵容。星岛图片 ​