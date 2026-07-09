世界杯2026│麦巴比、夏基美好友变敌人 讲明落场无朋友 「踢完你俾治疗师地址你」

美加墨世界杯8强首场赛事今晚上演，法国和摩洛哥在香港时间周四深夜4时交手。两军队长基利安麦巴比(Kylian Mbappe)和夏基美(Achraf Hakimi)本身是好友，今场变成敌人，由于彼别分别是前锋和右闸，场上大有机会正面交锋，他俩都明言场上无朋友，更笑言「踢完你俾治疗师地址你」。当然两人重申这只是工作，踢完之后又做返朋友。(Viu 99、Now616、618台周五凌晨4:00直播)

两人今场料多次对手交手

法国队长基利安麦巴比和摩洛哥队友夏基美，曾在巴黎圣日耳门做过3年队友，彼此深感情良好份属老友，经常一起结伴度假和外出。然而两人今场由朋友变敌人，麦巴比在法国队出任前锋，惯常喜欢靠进攻左路活动；夏基美则是摩洛哥右闸，预期他们将会连番在场上对手交手，麦巴比表示：「我会告诉他别试图过我。」夏基美亦回应：「我会把他踢跌，之后我会把治疗师的地址给他。」

麦巴比指会用超技术阻止夏基美

麦巴比续指就算是朋友都会用超技术阻止他：「比赛时我们会继续开玩笑，但我知道如果他必须要踢跌我，他会这样做。他亦知道如果我必须要踢跌他，我都会这样做。」这名在本届世杯累积7球的锋将还指：「这没有私人恩怨，因为我俩是朋友。这只是工作，不涉及个人感情。」

上届世杯麦巴比赢过夏基美

两人在球会赛已多次交手，国际赛场彼此在去年世界杯亦曾碰头，当时麦巴比带领法国赢2:0，成功闯入决赛。