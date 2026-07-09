Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026│麦巴比、夏基美好友变敌人 讲明落场无朋友 「踢完你俾治疗师地址你」

足球世界
更新时间：16:03 2026-07-09 HKT
发布时间：16:03 2026-07-09 HKT

美加墨世界杯8强首场赛事今晚上演，法国和摩洛哥在香港时间周四深夜4时交手。两军队长基利安麦巴比(Kylian Mbappe)和夏基美(Achraf Hakimi)本身是好友，今场变成敌人，由于彼别分别是前锋和右闸，场上大有机会正面交锋，他俩都明言场上无朋友，更笑言「踢完你俾治疗师地址你」。当然两人重申这只是工作，踢完之后又做返朋友。(Viu 99、Now616、618台周五凌晨4:00直播)

两人今场料多次对手交手

法国队长基利安麦巴比和摩洛哥队友夏基美，曾在巴黎圣日耳门做过3年队友，彼此深感情良好份属老友，经常一起结伴度假和外出。然而两人今场由朋友变敌人，麦巴比在法国队出任前锋，惯常喜欢靠进攻左路活动；夏基美则是摩洛哥右闸，预期他们将会连番在场上对手交手，麦巴比表示：「我会告诉他别试图过我。」夏基美亦回应：「我会把他踢跌，之后我会把治疗师的地址给他。」

麦巴比指会用超技术阻止夏基美

麦巴比续指就算是朋友都会用超技术阻止他：「比赛时我们会继续开玩笑，但我知道如果他必须要踢跌我，他会这样做。他亦知道如果我必须要踢跌他，我都会这样做。」这名在本届世杯累积7球的锋将还指：「这没有私人恩怨，因为我俩是朋友。这只是工作，不涉及个人感情。」

上届世杯麦巴比赢过夏基美

两人在球会赛已多次交手，国际赛场彼此在去年世界杯亦曾碰头，当时麦巴比带领法国赢2:0，成功闯入决赛。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
01:10
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
突发
7小时前
朱维德离世｜太太悲伤透露临终细节 突现久违笑容下秒再无反应 最后半年认不出老婆
00:57
朱维德离世｜太太悲伤透露临终细节 突现久违笑容下秒再无反应 最后半年认不出老婆
影视圈
6小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
2026-07-08 16:10 HKT
华富邨谋杀案│死者任保安 被扼颈约两分钟昏迷 疑凶折返被擒
01:54
华富邨谋杀案│死者任保安 被扼颈约两分钟昏迷 疑凶折返被擒
突发
2小时前
结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！
结业潮｜屹立香港58年 老字号印尼餐厅1968黯然结业 周润发、陈豪曾捧场！
社会
4小时前
星岛消息：车站楼高两层 不设上盖物业 。
白石角站丨消息：车站楼高两层、不设上盖物业 座落「嘉熙」对面 政府承诺2033年落成目标不变
社会
5小时前
周润发、徐小凤相隔35年首同框  跟近百岁阔太齐庆生  发哥曾跪拜小凤姐献世纪一吻
00:53
周润发、徐小凤相隔35年首同框  跟近百岁阔太齐庆生  发哥曾跪拜小凤姐献世纪一吻
影视圈
8小时前
将军澳「撞人族」横行 港爸拖女无辜挨撞 街坊爆料多区商场沦陷 变态恶行大曝光「呢招」最阴毒｜Juicy叮
将军澳「撞人族」横行 港爸拖女无辜挨撞 街坊爆料多区商场沦陷 变态恶行大曝光「呢招」最阴毒｜Juicy叮
时事热话
3小时前
苗金凤离世享寿84岁  家人发讣闻公告丧礼安排  于7月21日设灵
苗金凤离世享寿84岁  家人发讣闻公告丧礼安排  于7月21日设灵
影视圈
3小时前
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
影视圈
20小时前