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世界杯2026│轩达臣完成手术已归队 英格兰队友丹般恩「认错」：我跨得好丝滑佢先学我﹗

足球世界
更新时间：13:14 2026-07-09 HKT
发布时间：13:14 2026-07-09 HKT

英格兰中场佐敦轩达臣(Jordan Henderson)上圈对墨西哥时庆祝变悲剧，跌断右手，他已接受手术，在社交媒体发文报平回，并在周三归队返回三狮大军，仍有望在余下的世界杯比赛上阵。而英军守将丹般恩就出来「认错」，指自己害轩达臣跌断手，皆因自己跨过场边广告板时好丝滑，后者才仿傚。

轩达臣手术顺利已归队

16强击败墨西哥后，佐敦轩达臣与英格兰队友一起到观众席前与球迷庆祝，岂料当他跳过场边广告板返回球场时不慎滑倒，左臂著地折断，并随即送往墨西哥城的医院。这名36岁中场已顺利接受手术，并在社交媒体报平安，以及感谢一众医护人员。此子周三已返回堪萨斯城的英格兰驻地，将继续与英军参加今届世杯之旅，仍有机会在接下来的比赛上阵。

丹般恩指自己害了轩达臣

而轩达臣当日是跟随丹般恩跨过广告板，他受访时「认错」，怪自己太丝滑才令轩达臣出事，「我觉得我有点害了他，因为我跨得太好，看起来好像很容易，就像平时过马路一椒。但我听到身后的声音，知道他站不起来就出事了。我为他感到难过，因为他在场上也那么激动，他不在场上仍然为大家欢呼，尽一切可能支持队友。」

睇好轩达臣会复出

丹般尼还指，轩达臣有机会在周六戴著护具与队友一起热身，可望继续参与本坚世界杯比赛。

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