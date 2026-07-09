世界杯2026│列斯占士两周无操练 对挪威最多后备上阵 英格兰现右闸荒

英格兰正备战周六(11日)对挪威的世界杯8强赛事，但他们遇到右闸荒，列斯占士已2周没有操练，正在缓慢地康复，就算可以出场最多只能替补上阵，而另一右后卫迪积史宾斯亦有伤在身，上仗客串此位置的昆沙亦停赛，现时无兵可用。消息指英军或需安排另一中坚安斯干沙串演右闸，令后防架构又要重新适应。

列斯占士或带伤出场 料任后备

列斯占士在今届世杯头2场分组赛正选踢足全场后，就拉伤大腿筋，之后3场都没有披甲。英国《天空体育》周三报导，这名车路士守将过去两周都没有操练，正在缓慢地康复，今场对挪威并非没有机会上阵，但大机会仅替补出场，并随时有可能可以拉伤，到时几乎肯定未能在余下比赛上阵，英军主教练杜曹和医疗团队未必会让他冒险披甲。

安斯干沙或做替工移往右路

而5场比赛都有出场的迪积史宾斯，有轻伤在身同样未必踢到；上圈对墨西哥时串演此位置的昆沙，亦因为领红牌需要停赛，未能候命。英军今仗或许要让安斯干沙做替工，他具备速度和一定的持球能力，料可以胜任。然而这名效力阿士东维拉的28岁守将，今届世杯5场都出任正选踢足90分钟，是球队后防中路的核心，他移往右路就需要重组中坚组合，史东斯填补空缺伙拍马斯古希，此举就令到三狮的后防组合变更。

不排除变阵踢3后卫

消息指杜曹或有机会索性转踢3后卫阵式，马斯古希、史东斯和安斯干沙一起出场，用翼锋改踢右翼卫。