世界杯2026│麦巴比从未在大赛8强入波 迪甘斯指他身心状况俱佳破荒在望

世界杯8强今晚展开，法国于香港时间深夜4时对摩洛哥，比赛其中一个焦点是基利安麦巴比能否带领高卢雄鸡赢波过关之余，自己继续入波争取连续2届世杯夺得金靴殊荣。然而这名在淘汰赛入球不断的射手，过去于国际大赛的8强都未入过波，幸好法国教练迪甘斯指他身心状态俱佳，今场破荒在望。 (Viu 99、Now616、618台周五凌晨4:00直播)

3次参加国际大赛8强无入球、助攻

上届世杯麦巴比以8球成为金靴，今届由分组赛至今已累积7球，比阿根廷球王美斯少一球，仍有力后上再夺金靴。而此子历来于世杯淘汰赛入11球，创下比赛历史，但原来他从未在8强士哥，18世杯球队2:0赢乌拉圭，他踢了88分钟伙粒无收；22世杯法国于8强2:1赢英格兰，他踢足全场都没有士哥。至于24欧洲国家杯，法国互射12码淘汰葡萄牙，麦巴比同样无进帐；21欧国杯，法国则未能跻身8强。

迪甘斯称他身心状态俱佳

麦巴比出道至今踢了5次国际大赛，对上4次3度参加8强赛事，全部过关却入球和助攻欠奉。然而迪甘斯看好他今届可以破荒：「麦巴比的精神层面状态很好，他是一个心理非常强大的小伙子，身体状况也很出色。他已全神贯注于今场比赛，已为比赛准备好，我相信他会踢出一场精彩的比赛。同时迪甘斯指麦巴比完全做好队长的角色，能让所有队友团结，为球队交出最好水准。