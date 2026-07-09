英超│曼联签艾达臣荷西遇阻滞 球员体测出问题 有告吹风险

曼联原本接近签下巴西防守中场艾达臣荷西(Ederson)，但多间英国媒体周三报导此子的初步身体检查出现问题，交易暂时未能推进，更传出有机会告吹。然而有知情人士表示，红魔希望这名27岁中场接受全面的体测，才作最终决定，只是球员本人完成世界杯的任务后正在度假，未知何时会到英国接受检查。

初步体测出现问题

据《每日邮报》等英国传媒报导，曼联早与意甲阿特兰大倾妥转会费，亦与艾达臣荷西本人就个人条款达成一致，只差体测就可以完成交易。此子早前为巴西出战世界杯期间，已在美国接受了曼联的初步检查，消息指结果出现问题，红魔暂时不会推进交易，有媒体指转会可能告吹。

安达利山度士料成红魔第一签

然而有消息人士爆料，曼联并未有搁置交易的打算，只是希望艾达臣到英国接受红魔医疗团队的详细检查，排查是否有问题，才决定会否继续交易，暂时未有最终决定。幸好另一位巴西中场、车路士的安达利山度士加盟红魔在即，据报转会费为5000万镑，预计本周末前落实，成为球会今夏的第一签。

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