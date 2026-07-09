Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼联签艾达臣荷西遇阻滞 球员体测出问题 有告吹风险

足球世界
更新时间：09:40 2026-07-09 HKT
发布时间：09:40 2026-07-09 HKT

曼联原本接近签下巴西防守中场艾达臣荷西(Ederson)，但多间英国媒体周三报导此子的初步身体检查出现问题，交易暂时未能推进，更传出有机会告吹。然而有知情人士表示，红魔希望这名27岁中场接受全面的体测，才作最终决定，只是球员本人完成世界杯的任务后正在度假，未知何时会到英国接受检查。

初步体测出现问题

据《每日邮报》等英国传媒报导，曼联早与意甲阿特兰大倾妥转会费，亦与艾达臣荷西本人就个人条款达成一致，只差体测就可以完成交易。此子早前为巴西出战世界杯期间，已在美国接受了曼联的初步检查，消息指结果出现问题，红魔暂时不会推进交易，有媒体指转会可能告吹。

安达利山度士料成红魔第一签

然而有消息人士爆料，曼联并未有搁置交易的打算，只是希望艾达臣到英国接受红魔医疗团队的详细检查，排查是否有问题，才决定会否继续交易，暂时未有最终决定。幸好另一位巴西中场、车路士的安达利山度士加盟红魔在即，据报转会费为5000万镑，预计本周末前落实，成为球会今夏的第一签。

相关报导：英超│曼联接近签下车路士中场安达利山度士 传转会费5000万镑

最Hit
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
01:10
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
突发
1小时前
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
影视圈
14小时前
01:10
香港仔华富邨两女小巴站打交 53岁妇头伤不治 警同日拘50岁女子涉谋杀
突发
11小时前
施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议
施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议
政情
15小时前
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
影视圈
15小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
19小时前
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
23小时前
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
时事热话
2026-07-08 10:33 HKT
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
时事热话
21小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
2026-07-08 06:00 HKT