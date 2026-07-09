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世界杯2026│英格兰对挪威遇高温天气 体感温度将达44度

足球世界
更新时间：09:17 2026-07-09 HKT
发布时间：09:17 2026-07-09 HKT

英格兰对挪威的世界杯8强赛事，将于香港时间周日(12日)清晨5时进行，比赛地点为迈阿密的硬可球场，当地时间为下午5时。根据目前的天气预测，届时气温将会高达33度，体感气温更达到44度，加上比赛后数小时会持续降雨和有雷暴，届时湿度极高，湿热的天气势影响两队球员的表现，未必可以踢出最高水准。

比赛体感温度达44度

按目前的天气预测，迈阿密于周末将受高温天气影响，下午5时将是最炎热的时刻，预计球场到时的温度将会达到33度，体感温度更高达44度，球员的体能表现难免会受到影响。而在这场比赛结束后的数小时，预计会持续降雨，并有雷暴出现，比赛时的空气湿度预计极高，两队战将在湿热环境下表现势大打折扣。

湿热天气影响球员发挥

美国媒体指如遇上极端天气状态，国际足协或会介入将赛事延期，但现时估计机会不大。

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