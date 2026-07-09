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英超│曼联接近签下车路士中场安达利山度士 传转会费5000万镑

足球世界
更新时间：07:00 2026-07-09 HKT
发布时间：07:00 2026-07-09 HKT

英国媒体《卫报》报导，曼联接连失落多位中场目标后，已将注意力转移到车路士的巴西中场安达利山度士(Andrey Santos)身上。消息指蓝狮希望筹集资金让新帅沙比阿朗素引援，愿意放售这名22岁中场，标价5000万镑。

曼联转目标斟安达利山度士

曼联近日在中场争夺战中，接连争输了艾利诺安达臣、马迪奥斯费南迪斯和辛度东拿尼，他们已将目标转移，相中了车路士的年轻巴西中场安达利山度士。消息指红魔青睐这名攻守兼备的全能中场多时，认为他年轻有进步空间，加上转售能力高，是重红中场的理想人选。他去季已成为蓝狮中场的主要轮换成员，各赛事出场43次，收录3入球4助攻，但蓝狮希望筹集资格购买新帅沙比阿朗素合适的球员，所以接受曼联的报价，售出套现再买其他新援。

转会费5000万镑

意大利转会专家罗马诺就透露，曼联与车路士就安达利山度士的转会费达成共识，基础转会费为4800万镑，还有容易达成的200万镑附加条款，总费用预计5000亿镑。同时蓝狮还有山度士下次转会的10%分成。罗马诺续指此子将在24小时内进行体测，周末之前签约作实。

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