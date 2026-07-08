世界杯2026│C朗帮手拣新帅？ 传佐治捷西斯签约做葡萄牙新教练 两人刚季于艾纳斯合作

《ESPN》报导葡萄牙足总已锁定国家队新帅人选，就是早前离开沙特阿拉伯豪门艾纳斯的佐治捷西斯，据报足总希望于本周日前签约，让他展开工作。佐治捷雷斯刚季与葡萄牙巨星C朗拿度于艾纳斯合力赢得沙特足球联赛冠军，其功力得到外界肯定，外界不排除葡军选择他为新帅，C朗有话语权。

传佐治捷西斯签约做葡萄牙新教练。法新社

传佐治捷西斯即将签约

葡萄牙在今届世界杯16强不敌西班牙，教练马天尼斯随即宣布辞职，结束3年的任期。《ESPN》报导葡萄牙足总已锁定佐治捷西斯为新帅人选，希望在周日前敲定合约细节并签约，让他及早上任理解球队的架构，其任期的两大目标包括两年后的欧洲国家杯，以及2030年以东道主之一身份举办的世界杯。

C朗去季与捷西斯取得沙特联赛冠军。法新社

C朗去季与捷西斯取得沙特联赛冠军

知情人士透露，葡萄牙足总相中了佐治捷西斯的丰富执教经验，以及对葡萄牙足球有深刻理解，加上多年来一直等待葡军帅位，认为他是未来4年带领球队的合适人选。佐治捷西斯上季与C朗拿度在艾纳斯合力，赢得沙特联赛冠军，由于之前有传后者介绍捷西斯到沙特揾食，所以认为葡萄牙向他招手，C朗都有份参与。