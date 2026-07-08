世界杯2026│美斯12码命中率仅77% 近8年罚球入球多过极刑

美斯在世界杯16强交出1入球1助攻，带领陷入绝境的阿根廷以3:2反胜埃及，跻身8强。然而这名巨星于上半场曾射失12码，生涯至今148次主射极刑，34次宴客，命中率仅得77%，以其级数而言相当低。而他由2018年起，合共攻入38个罚球，相反12码只入37球，其罚球技术比12码还要高。

12码命中率仅77%

今场美斯活演自己错误自己救的好戏，他在21分钟射失12码，未能替球队扳平，幸好于79分钟先传中让基斯甸罗美路顶入，4分钟后又劲射破网，领军追至平手，最终更反胜3:2。这名39岁巨星在今届世杯已2次射失12码，撇除互射12码大战，生涯148次主罚极刑攻入114球，34次射失，命中率只有77%，以其级数和地位而言相当低。

近8年罚球入球比12码多1次

此子的罚球能力似乎比12码更出色，由2018年1月1日起，他合共攻入38个罚球，同期只得37个12码，这数字相当有趣。