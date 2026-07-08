瑞士互射12码击败哥伦比亚，相隔72年再次跻身世界杯8强，将与卫冕的阿根廷争夺准决赛席位。今场的12码大战，瑞士主射的5名球员有一人射手，就是中坚文路尔艾简治，翻查资料他已经连续3次于国际大赛的极刑大战宴客，对上两次是近两届欧洲国家杯，球队悉数出局，今次终于有好结果，瑞士成功晋级，但他赛后笑言已要求教练下次不要再派他参与12码大战。

世界杯淘汰赛形势。

艾简治射中间一飞冲天

今场双方在90分钟和加时都未能取得入球，要互射12码分胜负。哥伦比亚先主射，头3轮有中坚达云臣山齐士射失，瑞士前2轮俱中鹄，可是第3位出场的文路尔艾简治本身想劲射球门正中位置，可是皮球一飞冲天，令两军完成头3轮后赛和2:2。幸好哥伦比亚之后再有人射失，瑞士就连入两球，最终在12码大战赢4:3，继1954年之后首次跻身世界杯8强。

已经3次大赛极刑大战宴客

连同今仗，文路尔艾简治已连续3次于国际大赛的极刑大战射失，但今次终有好结果。在2024欧国杯8强，瑞士互射12码不敌英格兰，他们唯一宴客的球员正是艾简治。而2020欧国杯8强，瑞士互射12码以1:3负西班牙，前者有4人主射3位射失，包括第3轮宴客的艾简治。他指自己的12码造诣很差：「我的12码技术很差，我觉得这大概是我最后一次主射极刑了。我已经跟教练说过，以后把这个任务交给别人。」

已请求教练将任务交予其他人

这名效力国际米兰的30岁中坚指，自己射得差是因为最后一刻改变决定：「我在最后一秒改变决定。我本来想射左上角，但我看到门将今日已经3次往那边飞扑，所以我想改踢中间，但大家都知道，射12码于最后一刻改变决定一定出事。」幸好队友帮他赢下比赛，此子亦感谢球迷的支持，希望尽可能走到最远，下场对卫冕的阿根廷会继续交出最好的表现。

各场赛事开波时间及直播资料