世界杯2026｜「这是我第一次在球场落泪」美斯极刑宴客险出局 绝地反胜爆喊如释重负

阿根廷在世界杯16强上演惊天大逆转！在一度落后0:2的绝境下，最后13分钟连入3球，最终以3:2绝地反胜埃及，惊险晋级8强。队长美斯（Lionel Messi）今仗经历高低起伏，更一度「极刑宴客」射失12码。在球队完成绝杀后，承受巨大压力的美斯彻底崩溃，赛后他坦言，这是他职业生涯首次在球场上流下男儿泪。

首洒男儿泪 源于12码宴客的自责

球证鸣笛完场一刻，美斯与队友相拥痛哭，场面感人。赛后接受访问时，他坦言这是一种极致的释放：「说实话，我想这是我第一次在球场上流泪。这完全是因为比赛跌宕起伏的过程，我们一度深陷绝境，命悬一线。当比赛结束，看到家人、球迷和队友，我彻底绷不住了，这是一次痛彻心扉的宣泄和解脱。」

美斯表示晋级后如释重负。路透社

美斯赛后爆喊。路透社

美斯赛后爆喊。路透社

美斯透露，入球后的疯狂怒吼和赛后的激动，很大程度源于自己射失12码的深深自责：「我一直在懊恼射失那记12码，我觉得如果射入了，比赛走势会完全不同。我们当时踢得不差，但球就是不肯入网。直到基斯甸罗美路（Cristian Romero）追回一球，我们才起死回生。从眼看就要出局的悬崖边缘硬生生扳平，那一刻的幸福感真的无法用言语形容。」

珍惜最后一舞 「我们不想就此回家」

被问到是否比以往更享受这届可能是他最后一次的世界杯，美斯给出了肯定的答案：「我和卡塔尔那届一样享受！我在这支团队里感到非常幸福，珍惜当下的每一个时刻。但今天确实太难了，我们真的被吓了一大跳。我们不想就这样离开，还想继续留在这里拼搏，感谢上帝，最终一切圆满收场。」

安素耳畔送暖 迪保罗心痛队长

在美斯激动落泪之际，中场安素费南迪斯（Enzo Fernandez）上前在他耳边低语。安素赛后透露了这段感人对话：「我告诉他，现在还不是回家的时候！感谢他一直以来都是一位斗士，无论面对怎样的逆境，他总有额外的力量留给我们。看到他落泪，我们自己也心潮澎湃，能和他一起分享这一切，是无上的荣幸。」

安素费南迪斯坦言落后0:2时谂过会系美斯最后一场。AFP

另一位中场大将迪保罗（Rodrigo De Paul）亦对美斯的眼泪感到心痛：「看到他流泪我们很难受。对一个人而言，这些情绪的起伏实在太强烈了，参加世界杯意味着要承受很多。但说实话，虽然现在疲惫不堪，我们依然无比快乐。阿根廷或许会输波，但绝不会被轻易击倒。」