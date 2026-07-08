世界杯2026｜安素费南迪斯攻入致胜球拯救阿根廷 坦言落后0:2时谂过会系美斯最后一场

世界杯16强卫冕冠军阿根廷昨晚与埃及陷入激战，在落后0:2下在10多分钟下连追3球反胜，攻入致胜一球的安素费南迪斯赛后受访表示球队在最后时光展现出在逆境时依然向前的气魄，更坦言落后时有想过今场是美斯的最后一场。

今场阿根廷在埃及的逼抢下受压，好在在尾段以3:2骜险淘汰埃及，而顶入绝杀球的安素费南迪斯赛后再次感谢队友的贡献，并指出：「在最后20分钟可以看到球队在逆境和最后时刻，依然向前冲锋的气魄，正是这种真实的表现，我认为亦向全世界展示真正的阿根廷人。」

而提到在落后0:2时的想法，有没有什么想法时，有没有一刻想过是美斯最后一场时，安素则坦言：「有的，那刻有无数思绪涌上来，但最终球队展现出无比的勇气，是每一分每一秒都不曾动摇的顽强意志，我看著美斯他永远都是我们最伟大的榜样，无论怎样的逆境他都永不放弃向前冲锋，他就是我们所有人的标杆，而今晚对我们所有人而言，是一份无比厚重的奖赏。」

