Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜安素费南迪斯攻入致胜球拯救阿根廷 坦言落后0:2时谂过会系美斯最后一场

足球世界
更新时间：11:19 2026-07-08 HKT
发布时间：11:19 2026-07-08 HKT

世界杯16强卫冕冠军阿根廷昨晚与埃及陷入激战，在落后0:2下在10多分钟下连追3球反胜，攻入致胜一球的安素费南迪斯赛后受访表示球队在最后时光展现出在逆境时依然向前的气魄，更坦言落后时有想过今场是美斯的最后一场。

今场阿根廷在埃及的逼抢下受压，好在在尾段以3:2骜险淘汰埃及，而顶入绝杀球的安素费南迪斯赛后再次感谢队友的贡献，并指出：「在最后20分钟可以看到球队在逆境和最后时刻，依然向前冲锋的气魄，正是这种真实的表现，我认为亦向全世界展示真正的阿根廷人。」

而提到在落后0:2时的想法，有没有什么想法时，有没有一刻想过是美斯最后一场时，安素则坦言：「有的，那刻有无数思绪涌上来，但最终球队展现出无比的勇气，是每一分每一秒都不曾动摇的顽强意志，我看著美斯他永远都是我们最伟大的榜样，无论怎样的逆境他都永不放弃向前冲锋，他就是我们所有人的标杆，而今晚对我们所有人而言，是一份无比厚重的奖赏。」
 

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
即时国际
1小时前
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
时事热话
22小时前
郑秀文演唱会因舞台故障延期主办方被赞做法负责任 监制身份惹争议：系边个你好清楚
郑秀文演唱会因舞台故障延期主办方被赞做法负责任 监制身份惹争议：系边个你好清楚
影视圈
18小时前
世界杯2026｜阿根廷死里逃生 美斯激动落泪 被队友抛起庆祝
世界杯2026｜阿根廷死里逃生 美斯激动落泪 被队友抛起庆祝
足球世界
2小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
6小时前
公屋装修$10万完工？网民求教3至4人单位可行性 资深师傅话做得到：惟这2部份要落足本
公屋装修要悭钱? 网民求教3至4人单位$10万完工 资深师傅：做得到 惟这2部份要落足本
生活百科
18小时前
03:54
星岛申诉王 | 公屋走廊堆满包裹变私人仓库 直击揭户主影坛身份：我有囤物症
申诉热话
4小时前
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
时事热话
2026-07-07 09:50 HKT
72岁美国卫生部长靠吃1食物 20日激减20磅内脏脂肪减少40% 专家拆解营养价值/进食贴士
72岁美国卫生部长靠吃1食物 20日激减20磅内脏脂肪减少40% 专家拆解营养价值/进食贴士
减肥运动
19小时前
世界杯2026｜13分钟内连追3球！阿根廷奇迹反胜埃及晋8强。路透社
世界杯2026｜13分钟内连追3球！阿根廷奇迹反胜埃及晋8强
足球世界
10小时前