世界杯2026│美斯称晋级如释重负 指末段爆发全因自己移向右路

阿根廷逆转埃及晋级世界杯8强，队长美斯鸣笛后情绪崩溃落泪，良久才能平复心情，他矢言球队能够继续走下去感到如释重负，看到反超前一刻所有球员都有解脱的感觉。而这名39岁锋将今场一直未能发挥威力，直到未段才发威交出1入球1助攻，他解释是因为拿达路马天尼斯后备入替，与祖利安艾华利斯合作任双箭头，自己移向右路有较多空间才能尽展所长。

指感超前有解脱感

今场阿根廷先失两球，到79分钟吹起反击的号角，最终连入3球反胜3:2，连续两轮淘汰赛都以相同比数惊险过关。美斯在球证鸣笛后立即跪地爆喊，一直未能平伏心情，赛后依然情绪激动。其后他接受访问，表示晋级如释重负：「当落后0:2时，我们确实感觉到形势非常严峻，比赛踢得非常艰难，所以最后看到比分反超前时，大家都有一种尽情释放的解脱感。能够在世杯继续走下去让我们如释重负，我们谁也不想在这个时候被淘汰回家。」

美斯末段爆发交出1球1助攻

美斯今仗曾于上半场射失12码，一次直射罚球亦中柱弹出，之后一度陷入困局，被对手多人夹击未能做到策划攻势的工作。然而拿达路马天尼斯于66分钟后备上阵，与祖利安艾华利斯在最前线攻坚，美斯就移向右路，他得到空间立即回复威力，先传中助攻中坚基斯甸罗美路头槌建功，之后再左脚劲射破网扳平。

移向右路成为胜负关键

他矢言这正是逆转的关键：「其实当时中路太拥挤了，因为对手在中路囤积了大量防守兵力。他们多派一名中场后，导致我们很难在防线夹缝中找到传球空间。当拿达路马天尼斯出场后，由于我们拥有两位9号位球员，中路防守进一步被吸引，更加密集下我尝试到边路寻找空间，而且我们也成功了。迎来这样皆大欢塘的局面，我真的非常开心。」