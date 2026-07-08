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世界杯2026│沙拿面对争议判罚仍保持冷静 展现绅士风范不评论球证：「这是埃及的命﹗」

足球世界
更新时间：10:04 2026-07-08 HKT
发布时间：10:04 2026-07-08 HKT

埃及在美加墨世界杯8强惨遭逆转，以2:3不敌阿根廷。今场末段有不少争议判罚针对埃及，其球员、教练哈辛和教练团队于比赛末段和赛后都相当愤怒，直斥球证执法不公，唯独队长穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)仍保持冷静，展示绅士风范没有进一步批评球证，更指这就是「埃及的命」，大赞球队表现出色。

沙拿一直保持冷静

法国籍球证利斯亚在今场末段多个判罚均有利阿根廷，包括后者攻入绝杀入球前，他们在禁区内有疑似犯规动作，阿根廷全场没有黄牌，是另一争议点。埃及将帅赛后围攻球证，受访时直斥其执法水平，但沙拿一直保持冷静，就算在失掉第3球后亦没有激烈投诉，反鼓励队友振作完成比赛，争取入球。

慨叹这就是埃及的命

这名将在今夏离开利物浦的锋将赛亦保持绅士风范：「关于球证的判罚，我不想多做评论。大家都看到发生了甚么，我没甚么好补充。教练对我们的表现表示了肯定，我们将总结今次旅程的收获。」他续指这就是埃及的命，「这就是比赛的结果和命运，是真主的旨意。我们当然希望能在赛事走得更远，但这毕竟是真主为我们安排的命运。如果真主保佑，未来应该会更美好。」

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