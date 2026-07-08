世界杯2026｜埃及主帅怒轰球证执法不公 「看来阿根廷向球证施了压」

埃及两球领先阿根廷下，13分钟内连失3球反负，止步世界杯16强。埃及主帅哈辛赛后炮轰球证，直言球队「遭受不公平对待」，并质疑赛事安排及判决影响战果。

「遭受不公平对待」

哈辛对球证多个判决都表示不满，包括埃及原本一度将比数拉开至2：0，但经VAR翻看后指埃及球员抢截时犯规在先，被判无效；另外补时阶段禁区内一次身体接触，则未有翻看VAR。哈辛说：「我无法接受这个结果，也无法接受这场比赛的发展。我不想用漂亮的说话去包装，也不想说什么运气不好之类的话。我们今天遭受了不公平、不公义的对待。」

指控阿根廷向球证施压

埃及出局，哈辛更表示将不会再观看今届世界杯余下赛事。他为球队感到自豪，甚至认为「我们的表现比卫冕冠军好，各方面都踢得比对手出色」，他更表示：「看起来阿根廷方面向球证施加了压力，最终导致这个结果。现实生活本来就未必公平，但为什么连体育、连足球都没有公平可言？」

不满中午开赛 「应该去散步」

对于球赛定于当地时间正午开赛，哈辛亦有怨言：「我敢说，安排这个开赛时间的人，根本没有踢过足球。足球比赛不应安排在中午12时进行。中午应该是散步、呼吸新鲜空气，或者去吃早午餐，而不是上场比赛。球员难道要早上7时半就吃正餐，才可以应付中午的比赛吗？这是在自作聪明吗？」