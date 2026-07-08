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世界杯2026｜阿根廷为美斯而战 L马天尼斯：看到他流露真情很感动

足球世界
更新时间：07:03 2026-07-08 HKT
发布时间：07:03 2026-07-08 HKT

阿根廷今晨奇迹反胜埃及，继续卫冕之路。球队上下一心，为了锦标，也为了美斯。拿达路马天尼斯看到美斯在球队死里逃生后激动落泪，表示：「看到他流露真情，我们都很感动。」

美斯将连续于世界杯入球的纪录，推前至9场，最终阿根廷击败埃及晋身8强。结局完美，但过程经历了先落后两球、美斯射失12码、阿根廷79分钟才破蛋，以及13分钟内连入3球，才谱写出这个完美结局。

安素费南迪斯为阿根廷顶入致胜球。美联社
安素费南迪斯为阿根廷顶入致胜球。美联社
阿根廷抛起美斯庆祝。美联社
阿根廷抛起美斯庆祝。美联社
L马天尼斯谈及美斯在球队死里逃生后激动落泪，表示感动。美联社
L马天尼斯谈及美斯在球队死里逃生后激动落泪，表示感动。美联社

安素入致胜球：我们永不放弃

于92分钟攻入致胜球的安素费南迪斯，赛后表示：「我们是永不放弃的球队。距离卡塔尔世界杯已经4年，我们再次享受世界杯的舞台，希望再次夺冠，这就是我们的目标。」阿根廷主帅史卡朗尼盛赞麾下的意志：「我现在百感交集，这班球员真的太出色了。」

L马天尼斯：美斯为我们付出了太多

阿根廷惊险晋身8强，美斯在完场时激动落泪，队友拿达路马天尼斯谈到对方时说：「看到他流露真情，我们都很感动。我当场跟他说，好好享受这一刻，因为这是他应得的。我们会继续全力以赴，不只是为自己，更是为了他，因为这是他的最后一届世界杯，而他为我们付出了太多。」

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