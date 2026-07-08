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世界杯2026｜瑞士互射12码险胜哥伦比亚 8强斗阿根廷

足球世界
更新时间：06:55 2026-07-08 HKT
发布时间：06:55 2026-07-08 HKT

世界杯16强，哥伦比亚与瑞士争取最后一个8强席位。两军法定时间连加时踢成0：0，互射12码瑞士以4：3击败哥伦比亚。瑞士的8强对手将是阿根廷。

上半场预期入球值仅0.29

今场战情胶着，上半场的预期入球值（xG）是0.29，以哥伦比亚的射门较多，5记射门1次中目标，来自21分钟古斯达禾佩亚达的射门，但被瑞士门将高布尔扑出。至于瑞士今场有新星文森比因伤缺阵，上半场两射两中，较近磅埋门来自法比安利达于30分钟的窄角度施射，但被哥伦比亚门将卡美路华加斯化解。

瑞士与哥伦比亚踢成均势。美联社
瑞士与哥伦比亚踢成均势。美联社
哥伦比亚门将卡美路华加斯出迎与敌将相撞。美联社
哥伦比亚门将卡美路华加斯出迎与敌将相撞。美联社
瑞士与哥伦比亚法定时间踢成0：0。美联社
瑞士与哥伦比亚法定时间踢成0：0。美联社
瑞士和哥伦比亚法定时间未能分出胜负。美联社
瑞士和哥伦比亚法定时间未能分出胜负。美联社

两军半场互交白卷。换边后的形势与上半场差不多，60分钟哥伦比亚的路易斯迪亚斯的埋门，是下半场唯一中目标埋门，但无功而还。哥伦比亚与瑞士法定时间踢成0：0，球赛要进入加时。

两军加时未能把握黄金机会

哥伦比亚于加时的攻势凌厉，于98分钟有一记黄金机会，祖汉卢古美接应左路角球头槌攻门，但中楣弹出。之后查明顿甘柏斯的远程劲射飞向近柱，但瑞士还有门将高布尔力保不失。瑞士到103分钟也有一记黄金机会，但安杜尼的近射被哥伦比亚门将卡美路华加斯精彩救出。到加时下半场，哥伦比亚的查明顿甘柏斯有一记单刀机会，但起脚一飞冲天。两军未能把握机会，要以互射12码分胜负。

互射12码瑞士4：3哥伦比亚

哥伦比亚先射，祖安昆特路射中间入网，瑞士则由格列沙加主射第一轮同样中鹄。哥伦比亚之后派出达云臣山齐士主射中楣弹出，瑞士之后有安杜尼射入，瑞士领先2：1。第三轮甘柏斯为哥伦比斯射入，瑞士的文路尔艾简治主射一飞冲天，经过3轮后打成2：2平手。第四轮古曹靴南迪斯主射，被瑞士门将高布尔救出，瑞士的伊坦则完成任务。哥伦比亚在第5轮必须射入，路易斯戴亚斯的操刀中鹄；瑞士只要射入便可赢得比赛，鲁宾华加斯射入。瑞士互射12码以4：3击败哥伦比亚晋级，8强将斗阿根廷。

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