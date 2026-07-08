世界杯2026｜阿根廷死里逃生 美斯激动落泪 被队友抛起庆祝

阿根廷今晨于16强斗埃及，在出局边缘创造奇迹，美斯赛后激动落泪。在79分钟，阿根廷仍然落后两球，其中美斯背负着在上半场射失12码的心理压力，但这支卫冕冠军凭着全队的努力，在13分钟内连入3球，谱写出这场写入史册的经典赛事。

美斯上半场射失12码。美联社

美斯先射失12码 之后射入扳平球

15分钟失守的阿根廷，在19分钟有一次扳平的黄金机会。但美斯站上12码点操刀，射中腰波被埃及门将梳贝亚横身扑出。之后阿根廷围攻不果，更被埃及两度凭反击破网，其中一球虽为诈糊，但落后0：2的阿根廷陷入险境。

但阿根廷于79分钟有先有罗美路的头槌，带来一线生机。上半场射失12码的美斯，在83分钟挺身而出，左脚一记劲射为阿根廷扳平2：2。阿根廷凭着团结和拼搏，在92分钟由安素费南迪斯顶入致胜球，奇迹淘汰埃及，继续他们的卫冕之路。

美斯射入扳平一球。美联社

美斯在83分钟为阿根廷射成2：2。美联社

加利仔：阿根廷为国而战的拼劲难应付

39岁的美斯迎来世界杯最后探戈，一度以为是役走到最终章，结果故事未完待续，就在球证呜笛完场一刻，美斯激动落泪。加利尼维利形容：「我不肯定这支是否最佳的阿根廷队，但他们忠于球队，为国而战的心，所展现出的拼劲难以应付。」阿根廷职球员赛后展现出团结，以及对于美斯的爱戴，将这名球王抛高庆祝。坚尼见美斯落泪，亦表示：「足球是充满感情的运动，球员并非机械人。」

阿根廷继续踏上世杯征途，下一关将面对瑞士和哥伦比亚的胜方。这场8强赛事，将于香港时间7月12日早上9时上演。

美斯赛后激动落泪。美联社

美斯继续世界杯征途。美联社

阿根廷奇迹反胜，美斯赛后表现激动。美联社

队友抛起美斯庆祝。美联社