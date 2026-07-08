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世界杯2026｜13分钟内连追3球！阿根廷奇迹反胜埃及晋8强

足球世界
更新时间：02:05 2026-07-08 HKT
发布时间：02:05 2026-07-08 HKT

美斯今晨领军阿根廷，奇迹反胜埃及。阿根廷先落后两球，更有美斯在上半场中段射失12码，但这支卫冕球队于下半场4分18秒内连入两球扳平，并在93分钟攻入反胜一球。阿根廷凭13分钟内连入3球，以3：2反胜埃及。阿根廷的8强对手将是瑞士和哥伦比亚的胜方。

美斯同届两度射失12码创纪录

埃及15分钟先开纪录，一次右路开短角球，几下短传后由马云阿迪耶传中，接应的耶沙伊巴谦头槌破门。阿根廷19分钟获得12码，达利亚费高接应直线，被凯森哈辛踢跌。但美斯主射12码被埃及门将梳贝亚扑出。美斯创下尴尬纪录，成为首名在世界杯（互射12码除外）两度操刀极刑宴客的球员；他在世界杯射12码为8射4中。

阿根廷在补水暂停后力追，麦亚里士打28分钟无人看管的近门头槌被梳贝亚挡出。31分钟美斯的35码罚球中外柱弹出。39分钟，梳贝亚再献精彩扑救，飞身阻挡了祖利安艾华利斯的近射。阿根廷半场以0：1落后埃及。

阿根廷下半场继续围攻，但面对对方严密防守未能攻破埃及大门之余，埃及更在58分钟再将皮球送入网窝。埃及在己队后场逼得利辛度马天尼斯的皮球后，快速反击，最终穆斯塔法薛高将皮球送入网窝。但埃及逼抢时，阿迪耶侵犯马天尼斯在先，经VAR翻看后判埃及食诈糊，阿根廷逃过一劫。但率先再破门的，仍然是埃及。「食诈糊」兼因除衫庆祝食黄牌的穆斯塔法薛高，在一次反击中，接应右路传中，为埃及射成2：0。

穆斯塔法薛高先食一记诈糊，到67分钟为埃及射成2：0。路透社
穆斯塔法薛高先食一记诈糊，到67分钟为埃及射成2：0。路透社

美斯连续9场入波

罗美路于80分钟接应右路传中，为阿根廷追至落后1：2，带来一线生线。阿根廷之后继续狂攻，在84分钟奇迹扳平，美斯为球队射成2：2，个人连续9场有「士哥」继续推前纪录。两个入球只是相隔4分18秒。阿根廷更在93分钟，由安素费南迪斯顶成3：2，13分钟内连入3球，最终以3：2反胜埃及。

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