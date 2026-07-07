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世界杯2026｜瑞士撼哥伦比亚争最后8强席位 新星文森比操练受伤恐提早报销

足球世界
更新时间：18:26 2026-07-07 HKT
发布时间：18:26 2026-07-07 HKT

世界杯16强压轴一战将于香港时间明日凌晨上演，由瑞士硬撼哥伦比亚，争夺最后一张8强入场券。然而大战当前，瑞士却迎来噩耗，阵中突现严重伤兵潮，当中表现抢镜的新星文森比（Johan Manzambi）据报在操练中受伤，其世界杯之旅恐已提早终结。

赛前突爆伤兵潮 主帅叹损失惨重

瑞士主帅耶坚（Murat Yakin）在赛前证实，球队再增添3名伤兵，分别是鲁宾华加斯（Ruben Vargas）、迪积比尔苏维（Djibril Sow）及年轻中场文森比。面对阵容残缺，耶坚无奈表示：「如果他们明天无法披甲上阵，对球队将会是极大的损失。」

最后操练无对抗下受伤 文森比世杯之旅料告终

当中最令瑞士球迷惋惜的，无疑是中场小将文森比的缺阵。这位堪称瑞士今届世杯最大发现的超级新星，在过去4场赛事中光芒四射，交出3个入球及2次助攻的亮眼数据。

据瑞士媒体报道，文森比在赛前最后一课操练中，在无对抗的情况下不慎弄伤膝盖。他在训练后随即接受磁力共振（MRI）检查，虽然结果显示并非最严重的膝伤，但预料其今届的世杯之旅已提早「报销」。

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