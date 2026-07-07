世界杯2026｜仅休息3日 阿根廷今晚将硬撼埃及 史卡朗尼证39岁美斯体力无碍续担正

阿根廷将于今晚的世界杯16强赛硬撼非洲劲旅埃及。面对「5日双赛」的密集赛程，刚在4日踢足120分钟的39岁球王美斯（Lionel Messi），其体能状况成为赛前最大焦点。主帅史卡朗尼（Lionel Scaloni）在新闻发布会上大派定心丸，证实这位队长毫无疲态将继续正选披甲。同时，史卡朗尼对世杯越到尾段休息越少的安排表达强烈不满，并强调今仗防守埃及王牌沙拿（Mohamed Salah）必须依靠全队的整体力量。

5日两战极限消耗 美斯零疲态照上阵

阿根廷在4日与佛得角激战120分钟，仅休息3天后，8日又要马上迎战埃及。美斯以39岁之龄面对「5日两战」的密集赛程，其体能状况备受外界关注。史卡朗尼对队长的状态充满信心：「我觉得美斯状态很好。他前几天踢了120分钟，虽然已经39岁，但他没有说自己有任何不适。如果他有问题，他会告诉我，所以他今仗会照样上阵。」

微言赛程安排：越到最后休息越少

史卡朗尼亦对赛会的赛程编排颇有微言，认为球员消耗极大：「越接近最后阶段，理应有更多休息时间，这才符合逻辑。比赛越多，越需要休息，但现在恰恰相反。我们前几天在迈阿密的高温下作赛，明天中午12点又要踢。虽然埃及也只是多休息了几个小时，但我认为赛会需要考虑这一点。」

以团队力量防守沙拿 崇尚「以控代守」

谈到今仗对手埃及及其王牌前锋沙拿，史卡朗尼大赞对手实力，但明言防守这名危险人物需靠全队努力：「沙拿是一名伟大球员，能与他交手是我们的荣幸。我们曾面对过很多伟大球星和强队，防守一直都是从团队层面出发。埃及是一支有明确战术理念的好球队，我们会把他们当作一个整体来分析，他们配得上我们的重视。」

史卡朗尼亦点出阿根廷在战术上需要改善的地方，强调要减少被打反击的机会：「上仗佛得角两三次打穿我们防线并造成威胁。我们是一支靠控球来防守的球队，这方面要处理得更细腻。抢回控球权后，不要急于一两脚就打到对方门前，而是要先连续传递五六次，稳住节奏，这就是我们今场的战术思路。」