世界杯2026｜罗马里奥炮轰安察洛堤调动不明所以 怒插云尼斯奥斯让12码：「如果是我就抢过来射！」

巴西于世界杯16强以1:2不敌挪威提早「毕业」，这场败仗彻底激怒了巴西传奇名宿罗马里奥（Romario）。这位1994年世杯冠军功臣在个人直播节目中火力全开，强烈炮轰主帅安察洛堤（Carlo Ancelotti）调动不明所以，竟然在世杯前获得提前续约；他同时将矛头直指锋线核心云尼斯奥斯（Vinicius Junior），批评他缺乏领袖霸气，直指他身为球队主角，理应挺身而出承担重任，将主射12码的任务抢过来亲自操刀。

云尼斯奥斯欠霸气 应主动抢射12码

巴西在上半场13分钟由马菲奥斯根夏（Matheus Cunha）搏得12码，但操刀的般奴古马雷斯（Bruno Guimaraes）却「宴客」被扑出。据悉安察洛堤赛前已排好刽子手顺序，云尼斯奥斯排名较后。

罗马里奥对此极度不满，直指云尼斯奥斯欠缺领袖霸气：「我看到报导说，般奴在训练时12码射得较好，所以由他操刀。这没问题，云尼斯奥斯尊重教练安排也很合理。但兄弟，你要有态度啊！你是主角，是国家队最能决定胜负的人，如果我是他，我会从般奴手中抢过皮球自己射。」

怒斥安迪历失单刀：「年轻不是借口！」

除了12码风波，罗马里奥亦没有放过错失黄金机会的安迪历（Endrick Felipe）。下半场13分钟，这位19岁新星接应云尼斯奥斯妙传获得单刀机会，面对门将却控球失误将球射偏。

罗马里奥毫不留情地批评：「我喜欢安迪历，相信他未来会为我们带来欢乐，但他表现太差了。很多人说『他还年轻』，但无论老幼，只要你在场上，就有责任入波。到了那个位置，你必须全神贯注，因为那是决定胜负的关键球，这是世界杯！」

炮轰安察洛堤调动不明所以 轰足总盲目续约

罗马里奥的怒火同样烧向主帅安察洛堤，他强烈质疑用艾达臣荷西（Ederson）换走般奴古马雷斯的决定：「我不是说安察洛堤要负全责，但他的责任绝对不小。换入艾达臣是为了甚么？我想不通这个调动有何目的？」

他更对巴西被挪威取得60%至70%控球率感到不可思议：「五届冠军竟然让挪威控制大局，这根本不该发生！在世界杯巴西能变成了挨打的一方，安察洛堤竟然说这是『意料之内』，你不能抱著这种心态去比赛。」最后，他再次重申对巴西足总盲目续约的不满：「在出成绩前就跟教练续约，依我所见，只要他在位这种糟糕的局面只会继续下去。」