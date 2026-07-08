世界杯2026｜美斯、夏兰特、麦巴比、哈利卡尼会师8强 一文睇清8强至决赛开波时间及电视直播资料

美加墨世界杯淘汰赛16强已经完成，葡萄牙和巴西两支人气球队，以及3支东道主全部出局，而法国、西班牙、英格兰、挪威和阿根廷等都顺利晋级8强。8强大战将在7月10日展开，首仗由法国出战摩洛哥。本报特别整理8强至决赛所有赛事的开赛时间以及电视直播，以方便球迷们追看比赛。

各场赛事开波时间及直播资料

法国、摩洛哥上演去届4强翻版

世界杯8强战赛事7月10日展开，打头阵是法国对摩洛哥，重演上届世杯4强翻版，当时高卢雄鸡赢2:0入决赛，可惜最终不敌阿根廷未能卫冕，今仗矢志再过一关，其队长兼攻击皇牌基利安麦巴比亦要为世杯金靴奖而战。而摩洛哥上届最终取得第4名，面对法国力图报复。

西班牙再演欧洲内讧

而7月11日就有西班牙对比利时。作为应届欧洲国家杯盟主，狂牛在今届赛事被寄予厚望，最终他们在32强和16强顺利连挫另外两支同样来自欧洲的球队，上圈1:0击败西班牙有惊无险，论实力高于比利时。后者在分组赛演出令人失望，但晋级后越踢越好，32强奇迹反胜塞内加尔，上圈则技术性击败美国，对狂牛并非没有机会。

夏兰特单挑英格兰

7月12日就一口气上演两场8强战，首场是艾宁夏兰特带领的挪威对战港人熟悉的英格兰。挪威于16强以2：1淘汰夺标热门巴西，历史性首度晋级8强，夏兰特今届赛事累积7球无人可挡，然而今场对手英格兰的守将在英超与他对惯对熟，马克古希、史东斯和尼高奥莱利更是其曼城队友，这个对决精彩可期。而英军队长哈利卡尼目前于射手榜累积6球，与夏兰特斗射术是另一焦点。

瑞士纪律佳有力威胁阿根廷

尾场是阿根廷对瑞士。力争卫冕的阿根廷过去两圈都以3:2惊险过关，包括8强落后两球下连入3球，最终逆转埃及。该队队长美斯跨届世杯连续9场有入球，暂时于射手榜以8球领放，争金靴的同时亦要为冠军而战。瑞士入8强突破历史佳绩，其中后场纪律严密，名气不够阿根廷，但有力威胁后者。