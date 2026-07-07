世界杯2026｜C朗拿度世界杯告别战 拳王美韦达宿敌朗尼各界深情致敬

随著葡萄牙在世界杯16强0:1憾负西班牙出局，41岁球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）完成了他世界杯生涯的最后一舞 。C朗虽然未能夺得大力神杯，赛后仍赢得包括前世界拳王美韦达（Floyd Mayweather Jr.），以及宿敌兼旧友朗尼（Wayne Rooney）等，各方巨星向这位彻底改写了足球历史的「一生传奇」致敬！

前世界拳王美韦达与C朗的合照。美韦达Instagram图片

美韦达晒照「英雄惜英雄」：你彻底改写了足球！



与C朗多次在私下聚会、生涯同样堪称「不败传奇」的美国拳王美韦达，第一时间晒出与合照向好兄弟致敬：「兄弟(C朗)，恭喜你拥有一段非凡生涯。你为足球付出的一切，永远不会被遗忘。你激励了数百万球迷，彻底改写了这项运动。你付出的汗水、恪守的自律和超凡实力，正是传奇的标配。向你致以满满的爱意！」

前世界拳王美韦达向C朗拿度致敬。法新社

朗尼：时间追上所有人，但历史永存



曾与C朗并肩多年的朗尼亦表示：「他是一位天才，为足球带来的东西是非常罕见的。他今天会感到失望，但时间总会追上所有人。对足球来说，这是令人伤感的一天。」前东家祖云达斯发文致敬C朗：「世界杯最终篇章。历史将永存，留下纪录，没有遗憾。」

朗尼也向C朗深情致敬。法新社

狂牛军团心服口服 洛迪：历史上最伟大之一



今仗亲手将葡萄牙淘汰的西班牙众将，赛后亦对C朗展现出极高敬意。左闸古古列拿感叹：「他是足球界传奇。我小时候只能在电视上仰望他，今天能在世界杯与他对垒，简直是极大荣幸。」中场核心洛迪亦心服口服地表示：「我们谈论的是足球史上最伟大的球员之一。在 41 岁的年纪依然保持这种永远渴望进球、永远力争最好的心态，实在令人赞叹。」

葡萄牙在世界杯16强0:1憾负西班牙出局，C朗拿度完成了他世界杯生涯的最后一舞 。美联社