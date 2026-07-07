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世界杯2026｜巴洛根首度回应「缓刑」争议：非我能左右 赛后获比利时主帅拥抱送暖

足球世界
更新时间：15:08 2026-07-07 HKT
发布时间：15:08 2026-07-07 HKT

美国于世界杯16强以1:4不敌比利时惨遭淘汰，赛后焦点依然落在获破天荒「缓刑」的美国前锋巴洛根（Folarin Balogun）身上。这位风波主角赛后在混采区首度开腔回应停赛争议，直言自己并无参与：「这件事不是我个人能左右的。」他强调自己只专注于球员本份，并对球队连续四届止步16强感到心碎。

「食红牌与获准上阵，我都接受」

巴洛根在上仗对波斯尼亚染红，原定需自动停赛，但美国总统特朗普的介入，和国际足协（FIFA）暂缓执行禁赛令，令他得以在今仗正选披甲。谈及这场轩然大波，巴洛根坦言：「通常情况下，如果你领红牌，按惯例下一场是无法上阵的。所以当决定被推翻时，当然会引发争议。但作为球员，我的职责就是上场，专注于自己的本份。」

他进一步解释自己并未参与任何上诉流程：「当初食红牌时，我接受了这个判罚；后来得知自己可以上阵时，我也接受了这个决定。我没有参与这个过程，这件事也不是我个人能左右的。」

憾负出局叹「又要等四年」

今届赛事已有3球进帐的巴洛根，今仗整体发挥受限，仅在第31分钟搏得罚球，造就队友马历堤曼（Malik Tillman）破网扳平。对于球队最终惨败，巴洛根难掩失望：「只能诚实地说，今天我们整体踢得不好。之前几场比赛我们很有强度，能带动观众气氛，但今天我们没有给球迷太多值得欢呼的时刻。我们又要再等四年，才能再次站上这样的舞台，这让人很难受。」

赛后主动祝贺 获鲁迪加西亚安慰

尽管赛前两军因「缓刑」事件充满火药味，但赛后却出现了极具体育精神的一幕。巴洛根主动走到比利时主帅鲁迪加西亚（Rudi Garcia）面前交流，两人随后相拥，这位法国籍教头亦向他送上安慰。

巴洛根（左）主动和比利时主帅鲁迪加西亚（右）交流，两人相拥。路透社
巴洛根（左）主动和比利时主帅鲁迪加西亚（右）交流，两人相拥。路透社
巴洛根（左）主动和比利时主帅鲁迪加西亚（右）交流，两人相拥。路透社
巴洛根（左）主动和比利时主帅鲁迪加西亚（右）交流，两人相拥。路透社

鲁迪加西亚其后解释：「他主动来找我说话，这让我很高兴。这场外风波不是他的错，他没有责任，我也是这样告诉他的。他能过来找我，我非常感激，我很欣赏这名球员。」巴洛根亦展现风度回应：「我想向比利时和鲁迪加西亚表示祝贺，并祝他们在接下来的赛事好运。」

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