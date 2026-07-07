世界杯2026｜曼联双星般奴达洛治随葡萄牙16强出局 红魔鼓励两人：「我们知道你们会吸取教训变得更强！」

曼联阵中两名葡萄牙国脚般奴费南迪斯和达洛治，在16强大战对西班牙表现平平，结果葡军不敌狂牛军团行人止步。曼联在官方社交媒体更新动态，向这两位曼联球员送上鼓励。曼联官方X写上：「般奴费南迪斯和达洛治的世界杯之旅结束了 ，我们知道你们会从这次经历中吸取教训，回归时更加强大！」

般奴只有1次助攻

般奴费南迪斯今届世杯分组赛连同淘汰赛5战全部正选上阵，当中只有32强对克罗地亚于下半场中段被换出，其余4仗均踢足全场90分钟，惟他仅在对乌兹别克之战交出一记助攻，表现比外界所预期差。根据统计，般奴于今届世界杯共有9次射门其中3次中目标，场均预期入球值为1.04。

传球方面，般奴成功制造6次射门机会，其中两次是极佳入球机会，预期助攻值为1.27，他只交出1次助攻亦未达预期，表现确令人失望。

达洛治仅两次后备上阵

至于达洛治于分组赛次轮葡萄牙对哥伦比亚下半场后备上阵踢足半场，连同今仗对西班牙末段上阵19分钟，今届世界杯仅两次上阵合共踢了64分钟，入球助攻欠奉，表现乏善足陈。



世界杯淘汰赛晋级图