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世界杯2026｜卢卡古成后备奇兵 代表比利时131场攻93球 入球数宏观欧洲仅次于C朗

足球世界
更新时间：13:31 2026-07-07 HKT
发布时间：13:31 2026-07-07 HKT

比利时周一在世界杯32强对东道主之一的美国，最终比利时以4:1大胜，其中阵中射手卢卡古今场再以后备上阵，并在补时阶段再有入球，此子为国家队上阵131场便打进93球，欧洲球员中仅次于C朗，另外亦成首位在4场不同世界杯赛事中均取得入球的球员。

卢卡古国家队入球数欧洲球员仅次于C朗

比利时射手卢卡古今届世界杯后备上阵为主，但仍展现射手本色，今战对美国再以后备上阵，在补时阶段把握唯一一次攻门机会再建一功，助比利时以4:1大胜东道主美国。而卢卡古今届上阵5场其中4场以后备上阵，便贡献了3入球1助攻，首战对埃及亦逼使对手射入鸟龙波，32强对塞内加尔一战中更攻入关键球，助球队反胜，而目前比利时5战全胜。

卢卡古仍持续书写在比利时的射手记录，总共上阵131场便攻入93球，在欧洲球员上仅有C朗为葡萄牙上阵233场，为球队攻入233。
 

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