世界杯2026·有片｜特朗普赛前狂言若美国输波就是被操纵 比利时大胜全队齐跳招牌舞「神级抽水」

比利时强势踢走东道主美国，这场16强大战因美军前锋巴洛根红牌获「缓刑」而充满火药味，加上美国总统特朗普（Donald Trump）高调介入，令场外风波瞬间升级。赛前特朗普更狂言，若美国落败就如同「2020年大选般被操纵」。面对美方的连番挑衅，比利时不仅以4:1强势KO对手，一众「欧洲红魔」球员更在卢卡古（Romelu Lukaku）「埋斋」后，集体在场边大跳特朗普的招牌舞姿疯狂「抽水」。

特朗普白宫放话：若输波就是被操纵

早前特朗普已亲口承认，曾致电FIFA主席恩芬天奴要求重新调查对巴洛根的红牌判罚。他在白宫记者会谈及这场大战时表示：「今晚的比赛将会留下浓墨重彩的一笔。无论输赢，你都要让最好的球员上阵，这场比赛将会非常精彩。」

随后他话锋一转：「两队都是『夫添』（全阵容）出战，如果比利时能击败我们，他们绝对可以感到骄傲。但换个说法，如果他们赢了，我会说这场比赛是被操纵的，就像2020年的大选结果一样。」

Trump: The game tonight is gonna be amazing. If they beat us we'll say it was rigged just like the election in 2020 pic.twitter.com/HKWd31owUn — Headquarters (@HQNewsNow) July 6, 2026

卢卡古埋斋 全队神还原「特朗普舞」

特朗普的强势加入令战局升温，难怪比利时众将在入球后会如此亢奋。当比赛进入下半场补时阶段，比利时大局已定，卢卡古射入全队第4球「埋斋」后，全队随即冲到场边相聚。一众球员齐齐双手握拳摆动、扭动身躯，神还原特朗普标志性的招牌舞姿来庆祝胜利。