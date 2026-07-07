世界杯2026｜美连奴绝杀葡萄牙「绝非偶然」连续两项大赛演神奇绝杀

世界杯16强双牙大战，西班牙凭借后备奇兵美连奴（Mikel Merino）补时绝杀，以 1:0 力克葡萄牙晋身 8 强 。这也是美连奴继 2024 年欧国杯8强加时绝杀德国后，连续第二项国际大赛上演绝杀好戏！赛后，西班牙众将纷纷向美连奴致敬，力撑这位「绝杀王」屡建奇功绝对非凭运气。

大赛关键先生 古古列拿：把握力大幅提升

对于美连奴屡成救世主，队友古古列拿（Marc Cucurella）强调这绝非侥幸：「这几年他在门前把握机会的能力有了极大提升，这绝不是运气的问题。希望他还能为我们贡献更多进球。」狂牛中场大脑洛迪（Rodri）亦盛赞美连奴：「在比赛那个紧张关头后备登场绝非易事，但他再次成为了决定比赛的关键先生。」

曾因伤忧缘尽世杯

从差点无缘世界杯到成为国家英雄，美连奴感触良多：「当初医生告诉我伤情时，我真的以为自己赶不上这届世界杯了，但现在，我们站在了这里。」谈到致胜球，他归功于主帅迪拉富安迪（Luis de la Fuente）的精密部署：「他指示我要大胆前插，出现在 10 号位的位置上。我清楚他的战术要求，幸运的是，我超额完成了任务，贡献了这个致胜球。」适逢西班牙传统圣费明节到来，美连奴亦呼吁国民在注意安全的大前提下尽情庆祝，狂牛军团晋级8强后会对比利时。