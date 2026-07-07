世界杯2026｜41岁C朗拿度未言休 暗示两年后再战欧国杯！

虽然葡萄牙在世界杯 16 强憾负西班牙出局， 41 岁的球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）完成世界杯最后一舞，但这并不代表他的传奇生涯就此终结。在告别美加墨赛场后，这位五届金球奖得主抛出了极具悬念的宣言：他虽然证实这是自己最后一届世界杯，但坚决不排除继续为葡萄牙国家队效力的可能性！外界纷纷猜测，好胜的C朗是否正密谋两年后出战 2028 年欧国杯，届时他将会以 43 岁高龄再度挑战欧洲之巅！

C朗拿度下一个目标指向2028欧洲国家杯。法新社

不作冲动决定 C朗：需要时间冷静思考



葡萄牙在 16 强补时阶段被绝杀无缘 8 强，C朗在达拉斯体育场泪洒赛场。这项结果意味著他将在无缘世界杯冠军的情况下结束其大赛篇章。然而，C朗依然未言休，被问及国家队未来时，他表示：「很遗憾告别世界杯，但我已毫无保留，问心无愧。这是我最后一届世界杯，但现在我需要时间冷静思考，和家人聚在一起，而不是在头脑发热时做出冲动的决定，生活还是要继续。」这番「不作冲动决定」的自白，显然为他继续留在葡萄牙国家队留下了伏笔，而下一个目标亦指向2028欧洲国家杯。

C朗拿度暗示两年后再战欧国杯。法新社

C朗对欧国杯情有独钟



C朗曾于2016 年曾带领葡萄牙历史性夺得欧国杯冠军，故对欧国杯情有独钟。他说：「在我之前，葡萄牙从未赢过任何大赛冠军。对我而言，2016 年欧国杯的价值与世界杯一模一样。」C朗目前与沙特球会艾纳斯（Al-Nassr）的合约将执行至明年 6 月，届时他将年满 42 岁。而他距离 1,000 球神迹仅差 24 球，只要身体状况保持优异，两年后（2028年）的欧国杯，极可能成为这位届时 43 岁的不老传奇的终极战场。

C朗拿度下一个目标指向2028欧洲国家杯。法新社



