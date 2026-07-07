Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜41岁C朗拿度未言休 暗示两年后再战欧国杯！

足球世界
更新时间：11:48 2026-07-07 HKT
发布时间：11:48 2026-07-07 HKT

虽然葡萄牙在世界杯 16 强憾负西班牙出局， 41 岁的球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）完成世界杯最后一舞，但这并不代表他的传奇生涯就此终结。在告别美加墨赛场后，这位五届金球奖得主抛出了极具悬念的宣言：他虽然证实这是自己最后一届世界杯，但坚决不排除继续为葡萄牙国家队效力的可能性！外界纷纷猜测，好胜的C朗是否正密谋两年后出战 2028 年欧国杯，届时他将会以 43 岁高龄再度挑战欧洲之巅！

C朗拿度下一个目标指向2028欧洲国家杯。法新社
C朗拿度下一个目标指向2028欧洲国家杯。法新社

不作冲动决定 C朗：需要时间冷静思考


葡萄牙在 16 强补时阶段被绝杀无缘 8 强，C朗在达拉斯体育场泪洒赛场。这项结果意味著他将在无缘世界杯冠军的情况下结束其大赛篇章。然而，C朗依然未言休，被问及国家队未来时，他表示：「很遗憾告别世界杯，但我已毫无保留，问心无愧。这是我最后一届世界杯，但现在我需要时间冷静思考，和家人聚在一起，而不是在头脑发热时做出冲动的决定，生活还是要继续。」这番「不作冲动决定」的自白，显然为他继续留在葡萄牙国家队留下了伏笔，而下一个目标亦指向2028欧洲国家杯。

C朗拿度暗示两年后再战欧国杯。法新社
C朗拿度暗示两年后再战欧国杯。法新社

C朗对欧国杯情有独钟


C朗曾于2016 年曾带领葡萄牙历史性夺得欧国杯冠军，故对欧国杯情有独钟。他说：「在我之前，葡萄牙从未赢过任何大赛冠军。对我而言，2016 年欧国杯的价值与世界杯一模一样。」C朗目前与沙特球会艾纳斯（Al-Nassr）的合约将执行至明年 6 月，届时他将年满 42 岁。而他距离 1,000 球神迹仅差 24 球，只要身体状况保持优异，两年后（2028年）的欧国杯，极可能成为这位届时 43 岁的不老传奇的终极战场。

C朗拿度下一个目标指向2028欧洲国家杯。法新社
C朗拿度下一个目标指向2028欧洲国家杯。法新社


 

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
世界杯2026｜C朗夺冠梦碎！西班牙91分钟绝杀葡萄牙闯8强
世界杯2026｜C朗夺冠梦碎！西班牙91分钟绝杀葡萄牙闯8强
足球世界
6小时前
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医（右图：唐绮晴摄）
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医
影视圈
14小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
时事热话
39分钟前
世界杯2026｜C朗3记攻门未果 最后一舞留憾泪洒赛场
世界杯2026｜C朗3记攻门未果 最后一舞留憾泪洒赛场
足球世界
5小时前
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
影视圈
21小时前
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
影视圈
13小时前
成功举报滥用公屋收$3000！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
成功举报滥用公屋收$3000奖励！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
生活百科
2026-07-06 11:44 HKT
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
时事热话
19小时前
星岛申诉王 | 港车北上回港带烟被罚$5700 港男亲述中伏位警世：司机不享19支香烟豁免
星岛申诉王 | 港车北上带烟回港被罚$5700 港男发帖警世：司机不享携带19支香烟豁免
申诉热话
3小时前
陈松伶现身《中年好声音4》妆容惹热议 被指脸部浮肿僵硬 网民：个嘴有啲怪怪哋
陈松伶现身《中年好声音4》妆容惹热议 被指脸部浮肿僵硬 网民：个嘴有啲怪怪哋
影视圈
16小时前