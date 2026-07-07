世界杯2026｜红牌风波无阻晋级！比利时踢走美国 寸爆反击：这不叫soccer叫FOOTBALL

世界杯16强赛事，比利时未受场外风波影响，以4:1大炒东道主美国强势杀入8强。今仗赛前因美国队前锋巴洛根（Folarin Balogun）获破天荒「缓刑」而充满火药味，比利时赢波后随即在官方社交媒体「寸爆」还击，发文直指：「这不叫soccer，这叫FOOTBALL！」

无惧场外风波 欧洲红魔用实力说话

美国射手巴洛根上仗染红，却获国际足协（FIFA）破天荒判罚「缓刑」，今仗获准披甲。美国总统特朗普更亲口承认曾致电FIFA主席恩芬天奴介入事件。尽管比利时足总赛前曾提出上诉但无功而还，令这场大战未开波已硝烟四起。

基迪拿尼(白衫)顶入比利时第2球。路透社

国际足协上诉委员会驳回比利时足协的上诉，意味着巴洛根将肯定可以在16强赛事中披甲上阵。路透社

不过，「欧洲红魔」最终在绿茵场上以4:1血洗美国，用实力对这次争议事件作出最强而有力的回击。赛后，比利时国家队官方X帐号随即发文「抽水」，将代表美国叫法的「soccer」用横线划去，并以大写英文字母写上「FOOTBALL」，霸气宣告：「这不叫soccer，这叫FOOTBALL！」

比利时足球官方社交媒体寸爆美国。X截图

特朗普：我非常懂体育，非常懂

众所周知，「Soccer」是美国人对足球的称呼，而在欧洲及全球大部分地区，足球都被称为「Football」；在美国，「Football」一词普遍是指美式足球（榄球）。

有趣的是，特朗普今日在白宫记者会上，回应介入巴洛根染红事件前，亦谈及了美欧对足球称呼的文化差异。他发言时继续展现其标志性的自信作风：「我们叫这项运动soccer，我想它应该是叫football吧，但我们确实不能叫它做football，因为这会引起一点混淆。我看了那个犯规动作。我是一个热爱运动的人，以前也是个出色的运动员。我非常懂体育，非常懂。」

特朗普回应自己很懂体育。AP

无论特朗普有多「懂体育」，比利时今次不但粉碎了东道主美国的晋级梦，更在赛后的社交媒体口水战中赢得漂亮，总算为连日来的风波一吐乌气。