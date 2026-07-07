世界杯2026｜轩达臣需动手术世杯报销 杜曹坚拒遣返留作「精神领袖」

英格兰36 岁老将佐敦轩达臣（Jordan Henderson）在16强赛后庆祝时跨越广告牌不慎滑倒，左手腕当场骨折重创，需要接受手术今届世界杯报销，但主帅杜曹（Thomas Tuchel）视其为球队无可替代的「更衣室领袖」，决定让他继续随队出征，为周六在迈阿密硬撼挪威的 8 强大战稳定军心！

跨广告牌离奇骨折

意外发生在英格兰 3:2 击败墨西哥后。兴奋的轩达臣跳过场边广告牌时不慎滑倒，左臂著地折断。队友丹般恩（Dan Burn）立即呼救，医护人员随即为痛苦的轩达臣戴上氧气罩，英军球员则筑起人墙保护队友。他被紧急送往墨西哥城医院，宣告世界杯提前报销。

队长哈利卡尼(Harry Kane)赛后表示：「他只是摔倒了，可能只是手臂受伤。」祖迪比宁咸(Jude Bellingham)则说：「他遇到麻烦，但看到全队围在他身边支持他，这是一件很美好的事。」

杜曹：轩达臣对争冠至关重要

今届世界杯，效力宾福特的轩达臣仅后备出场 6 分钟，甚至在对阵墨西哥时「未上阵先食黄牌」，但他对三狮军团却是不可或缺的灵魂。主帅杜曹深信，这位老将的领导才能和在大本营树立的高标准，是英军争冠关键，因此决定让他留在北美随队。

不过，轩达臣的伤退令英军中场陷入天残地缺。目前杜曹阵中仅剩迪格兰赖斯(Declan Rice)、艾利洛安达臣(Elliot Anderson)，以及至今零出场的明奈（Kobbie Mainoo）。在人手捉襟见肘下，杜曹如何调配中场，将成 8 强战最大考验。