世界杯2026｜C朗拿度霸气宣告无憾 「2016欧国杯意义与世界杯一样」

传奇终有谢幕时！41 岁的葡萄牙球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）完成了他职业生涯在世界杯舞台上的「最后一舞」，完场后他在场上再次流下英雄泪，但他随后在接受访问时却展现出不屈的王者风范，坚定地宣告自己已毫无遗憾：「在我之前葡萄牙未赢过大赛锦标，2016年赢得欧国杯，意义与份量与世界杯一样！」

世界杯淘汰赛晋级图

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C朗霸气反击：我为国家队开创历史！

当完场哨声响起，C朗拿度眼眶通红，在球场上洒下了痛楚与无奈的男儿泪。赛后，C朗在接受访问时大方承认，自己的世界杯传奇已经终结：「这已经是我最后一届世界杯了。现在是时候让我好好思考，回去陪伴我的家人，生活依然要继续。」虽然在职业生涯中未能捧起大力神杯，成为他荣誉簿上的唯一遗憾，但C朗仍霸气地重申自己已赢尽一切：「明天早上醒来，我依然会问心无愧，因为我已经在球场上倾尽了所有。我为葡萄牙赢得了三座大赛冠军（包括 2016 年欧国杯、2019 年及 2025 年两届欧国联）。在我之前，葡萄牙国家队的历史上从未赢过任何一座大赛奖杯！对我而言，2016 年捧起欧国杯的意义与份量，与赢得世界杯一模一样！」

国家队退役球会不停步 目标直指 1000 球神迹

在世界杯开赛前，C朗一直对自己的未来守口如瓶，直到对阵西班牙前夕才亲口证实这是他最后一次世界杯。虽然结束了国家队的大赛生涯，但效力沙特劲旅艾纳斯（Al-Nassr）的他，显得无意在短时间内高挂球靴。目前，C朗正在全力冲击职业生涯「1000 球」的终极神迹！在上周 32 强对阵克罗地亚的赛事中建功后，他距离这项前无古人的里程碑仅仅差 24 个入球。