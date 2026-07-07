Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜C朗拿度霸气宣告无悔 「2016欧国杯意义与世界杯一样」

足球世界
更新时间：10:14 2026-07-07 HKT
发布时间：10:14 2026-07-07 HKT

传奇终有谢幕时！41 岁的葡萄牙球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）完成了他职业生涯在世界杯舞台上的「最后一舞」，完场后他在场上再次流下英雄泪，但他随后在接受访问时却展现出不屈的王者风范，坚定地宣告自己已毫无遗憾：「在我之前葡萄牙未赢过大赛锦标，2016年赢得欧国杯，意义与份量与世界杯一样！」

 

世界杯淘汰赛晋级图

would be the best.’

C朗霸气反击：我为国家队开创历史！

当完场哨声响起，C朗拿度眼眶通红，在球场上洒下了痛楚与无奈的男儿泪。赛后，C朗在接受访问时大方承认，自己的世界杯传奇已经终结：「这已经是我最后一届世界杯了。现在是时候让我好好思考，回去陪伴我的家人，生活依然要继续。」虽然在职业生涯中未能捧起大力神杯，成为他荣誉簿上的唯一遗憾，但C朗仍霸气地重申自己已赢尽一切：「明天早上醒来，我依然会问心无愧，因为我已经在球场上倾尽了所有。我为葡萄牙赢得了三座大赛冠军（包括 2016 年欧国杯、2019 年及 2025 年两届欧国联）。在我之前，葡萄牙国家队的历史上从未赢过任何一座大赛奖杯！对我而言，2016 年捧起欧国杯的意义与份量，与赢得世界杯一模一样！」

国家队退役球会不停步 目标直指 1000 球神迹

在世界杯开赛前，C朗一直对自己的未来守口如瓶，直到对阵西班牙前夕才亲口证实这是他最后一次世界杯。虽然结束了国家队的大赛生涯，但效力沙特劲旅艾纳斯（Al-Nassr）的他，显得无意在短时间内高挂球靴。目前，C朗正在全力冲击职业生涯「1000 球」的终极神迹！在上周 32 强对阵克罗地亚的赛事中建功后，他距离这项前无古人的里程碑仅仅差 24 个入球。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
世界杯2026｜C朗夺冠梦碎！西班牙91分钟绝杀葡萄牙闯8强
世界杯2026｜C朗夺冠梦碎！西班牙91分钟绝杀葡萄牙闯8强
足球世界
5小时前
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医（右图：唐绮晴摄）
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医
影视圈
12小时前
世界杯2026｜C朗3记攻门未果 最后一舞留憾泪洒赛场
世界杯2026｜C朗3记攻门未果 最后一舞留憾泪洒赛场
足球世界
3小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
时事热话
20小时前
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
影视圈
20小时前
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
影视圈
12小时前
成功举报滥用公屋收$3000！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
成功举报滥用公屋收$3000奖励！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
生活百科
22小时前
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
时事热话
18小时前
陈松伶现身《中年好声音4》妆容惹热议 被指脸部浮肿僵硬 网民：个嘴有啲怪怪哋
陈松伶现身《中年好声音4》妆容惹热议 被指脸部浮肿僵硬 网民：个嘴有啲怪怪哋
影视圈
15小时前
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT