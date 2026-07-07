世界杯2026｜比利时4:1淘汰美国入8强 特朗普出招让巴洛根落场亦无用

世界杯16强由东道主美国对上比利时，赛前因科拿连巴洛根停赛缓刑事件已备受关注，然而比利时依然沉著应对，基迪拿尼上半场梅开二度下，助力球队以3:1击败美国闯入8强。

赛前今仗已备受注目，事关赛前美国阵中前锋巴洛根在上场对波斯尼亚领红，理应要停赛一场，然而赛前这位锋线大核获FIFA「缓刑」，可出战关键一战，美国总统特朗普承认有亲身致电FIFA主席恩芬天奴，事后比时亦有就事件提出上诉然而不获受理。

但比利时众将亦未有太大影响，更全面压制美国，开场仅9分钟，就由基迪拿尼禁区内后上走空，在无人看管下接应轻松烫入。美国在31分钟获罚球，由堤文在禁区外操刀劲射，射中比利时的云拿根头部后改变方向破网扳平，但追平仅有2分钟，比利时由杜沙特边路推进传中，再有基迪拿尼接应压过添列姆顶入再度领先返回更衣室。

易边后美国控球稍微增加但比利时依然较为增加，但57分钟美国出现致命失误，门将马特费斯出营拦截，但控球后犹疑未有解围导致被身后的基迪拿尼偷走皮球，由云拿根接应后射入空门，之后美国加强攻势然而都无功而还，最终比利时补时有卢卡古埋斋以4:1击败美国，下轮将对上西班牙。

世界杯淘汰赛晋级图