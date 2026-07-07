世界杯2026｜C朗含泪告别 马天尼斯：他是所有人的榜样

C朗世界杯梦碎，葡萄牙主帅马天尼斯亦在不敌西班牙后请辞。他在赛后大赞C朗是「足球传奇，所有人的榜样」。

西班牙凭马连奴于91分钟攻入全场唯一入球，淘汰葡萄牙晋身8强。完场哨声响起后，C朗一度激动落泪，一边拭泪，一边向看台上的葡萄牙球迷鼓掌致意。六战世杯的C朗累积上阵27场，仅次于美斯的30场，但始终未能赢得这项唯一未曾染指的重要锦标。

「一直是模范队长」

赛后请辞的葡萄牙主帅马天尼斯，赛后谈及爱将：「他一直都是模范队长。我接手葡萄牙时，外界对基斯坦奴充满疑问和质疑，但他一直都是球队的榜样，不只是入球和助攻，也包括他在禁区内的作用、投入程度，以及他对足球的态度，我们应该向他致敬。」

马天尼斯认为C朗是所有人的榜样。路透社

C朗世杯梦碎。路透社

C朗世界杯留憾。路透社

C朗泪洒赛场。路透社

他以「足球传奇」形容C朗，「世上没有多少个基斯坦奴朗拿度，我们应该感谢他今届世界杯所付出的一切。他一直渴望赢得世界杯。无论作为球员、队长，还是作为一个人，他都会永远留在我们心中。他是真正的榜样。」

「需要入球时不可能换走C朗」

C朗今场踢足90分钟，外界批评马天尼斯不让32强攻入致胜球的拉莫斯获得出场机会的决定。马天尼斯说：「当球队需要入球时，你不可能换走C朗。他踢足90分钟完全没有问题。他的存在本身就能够牵制对手、制造空间，而且无论死球还是禁区内任何机会，他都有能力改变战局，因此换走他并不合理。」但他补充，若果比赛进入加时，或许会考虑派遣干沙路拉莫斯上阵。